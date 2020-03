Município tem sete casos suspeitos

Ainda não houve o retorno de nenhum dos exames que são realizados pelo Instituto Adolfo Lutz. Tudo por conta da alta demanda de todo o Estado. O último balanço da Secretaria de Saúde mostra que Mogi Guaçu notificou sete casos suspeitos, sendo o mais recente de uma criança que está internada e passa bem.

O paciente que estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) já está em quarto de isolamento, com melhora de seu quadro médico. Os demais pacientes estão em isolamento domiciliar. Sabe-se que o paciente veio de São Paulo e pode ter tido contato com paciente positivo na capital paulista.

Entre os quatro casos suspeitos há uma criança que retornou da Europa e tem também uma profissional da saúde da capital paulista internada, além de um casal que retornou dos Estados Unidos e que está em isolamento domiciliar.

ESTADO

Em âmbito estadual, a cada boletim divulgado pela assessoria de imprensa do Governo do Estado há aumento nos números. Até o meio dia de ontem (20), havia 286 novos casos confirmados, com cinco mortes. E 24 pacientes em estado grave, internados em UTI, todos em hospitais privados. E um total de 7.669 suspeitos.

No mesmo dia à tarde foram confirmadas mais quatro mortes, totalizando nove, todas da Capital. Os pacientes tinham comorbidades e foram atendidos em hospitais privados. São três homens (70, 80 e 93 anos) e uma mulher (83 anos). E o número de suspeitos saltou para 9.023 casos e 775 descartados.

As cidades mais próximas com casos confirmados são Campinas e Jaguariúna, sendo cada uma com um registro.