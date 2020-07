Município terá mais dois mini lockdown

Lojas na região central e nos dois shopping, além de supermercados, estarão fechados na segunda

Com a quarentena prolongada até o final deste mês, Mogi Guaçu terá mais dois mini lockdown. Um na próxima segunda-feira (20) e outro no dia 27. Nestas datas as lojas de rua, shoppings e boulevard, além de hipermercado, supermercados, mercados, açougues e padarias permanecem fechados. Ou seja, sem atendimento ao público, conforme determina o decreto municipal.

A medida visa melhorar as taxas de isolamento social e, desta forma, conter o avanço do novo coronavírus. No entanto, na última segunda-feira (13), primeiro dia de mini lockdown, a taxa de isolamento foi de apenas 42%, quando o esperado era de 50%, no mínimo.

Como o município segue ao Plano São Paulo e a região se enquadra na fase 2 (laranja), o comércio, shoppings, imobiliárias, concessionárias e escritórios, podem abrir de terça a sexta-feira. Os comércios não essenciais funcionam do meio dia às 18 horas. Enquanto que os shoppings e boulevard permanecem abertos das 13 às 19 horas.

Vale lembrar ainda que a entrada de crianças menores de 12 anos nos supermercados está proibida.