Na Avenida Mogi Mirim: Vigilância Sanitária interdita supermercado

A Vigilância Sanitária (Visa) de Mogi Mirim interditou nesta quarta-feira (19), o Supermercado MASS, localizado na Avenida Mogi Mirim, no Parque do Estado II, bem próximo à divisa com Mogi Guaçu.

O documento de interdição informa que o estabelecimento foi interditado de acordo com o artigo 112 da Lei nº 10.083 de 1998, que estabelece no inciso IX interdição parcial ou total do estabelecimento, seções, dependências e veículos.

As primeiras informações dão conta de que o supermercado MASS não estaria atendendo as regras de higiene quanto à produção de alimentos. Além disso, as prateleiras dispunham de produtos vencidos.