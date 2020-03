Na rodovia: Dois são presos após perseguição

Na madrugada desta quarta-feira (11), dois moradores de Mogi Guaçu foram presos com cocaína e dinheiro pelo TOR (Tático Operacional Rodoviário) da Polícia Militar Rodoviária de Campinas.

Os policiais militares rodoviários relataram que por volta da meia noite estavam em patrulhamento no Km 134 da Rodovia Dom Pedro, em Campinas, quando um Renault/Clio cinza com placas de Mogi Guaçu ultrapassou a viatura sem perceber que se tratava de uma viatura. Além disso, o condutor do carro apresentava atitudes suspeitas.

Com isso, os policiais acompanharam o veículo e no Km 114 da SP-340, sentido a Mogi Guaçu, foram emitidos sinais luminosos para o motorista parar o carro. No entanto, ele não obedeceu às ordens e iniciou uma perseguição.

O veículo chegou a passar em alta velocidade na catraca do pedágio de Jaguariúna. O motorista acessou Mogi Guaçu pela Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, onde ele desceu do veículo e saiu correndo, enquanto o passageiro permaneceu no interior do automóvel.

O condutor, um homem de 41 anos, foi preso em uma mata próximo ao local. Já o passageiro, de 29 anos, também foi detido. Dentro do carro, os policiais encontraram um tijolo de cocaína de um quilo.

Com os dois homens, havia R$ 1.311 que foram apreendidos, além da droga, e seus aparelhos de celular.

Eles alegaram que iriam receber para entregar a droga em Mogi Guaçu, sendo que ela veio de uma favela da capital paulista. Um deles receberia R$ 200 enquanto outro R$ 2.000.

Os dois foram presos e já têm passagens pela polícia.