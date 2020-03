No Itaqui: Empresário reage a assalto e mata ladrão

Um ladrão identificado até o momento como Marcelo, vulgo “veio”, morreu na manhã desta terça-feira (17) durante um assalto que praticava junto com outros três comparsas em uma chácara no bairro rural do Itaqui, em Mogi Guaçu.

A ação criminosa teve início no momento em que uma das vítimas, um empresário, de 52 anos, abriu o portão de sua casa e foi surpreendido por três homens que chegaram atirando contra ele que foi atingido por dois tiros.

Em seguida, os assaltantes entraram no interior da residência e renderam a mulher do empresário que relatou que sofreu diversas ameaças enquanto o bando pegava diversos objetos de valores do local como eletroeletrônicos.

Antes de irem embora, um dos ladrões exigiu as chaves dos dois carros da família, um Toyota Corolla e uma picape Fiat Toro. Neste momento, o empresário, que estava baleado, conseguiu pegar uma arma de fogo que estava escondida e atirou contra um dos criminosos que morreu na hora e caiu dentro da piscina da chácara.

Os outros dois comparsas dele saíram correndo e entraram em um mata, onde foram localizados pela Polícia Militar e foram presos. Um quarto integrante do grupo, que estaria vigiando a ação do lado de fora da casa, conseguiu fugir no carro em que eles estavam, um possível VW/Fox prata. Ele ainda conseguiu levar alguns pertences das vítimas.

O empresário baleado foi socorrido sem gravidade e o caso segue sendo apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ).