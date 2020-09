Noivos remarcaram casamento para o mês de agosto de 2021

Se não fosse a pandemia do novo coronavírus, os noivos Marília Vomero Geraldo, 29, e Pedro Waldomiro Guarnieri Filho, 28, estariam completando quase seis meses de casados. A cerimônia estava marcada para abril com tudo planejado conforme os desejos do jovem casal, mas veio a pandemia e colocou uma pausa na programação. O casamento acontecerá em agosto de 2021, mantendo tudo o que os noivos haviam planejado.

Marília conta que havia distribuído os convites, afinal ninguém contava com uma pandemia em meio ao sonho. “Eu consegui ficar calma, ao contrário de muitas outras noivas das quais ouço histórias, porque o Rafael (cerimonialista) cuidou de tudo para mim”, comenta.

Afinal, reagendar um casamento não implica apenas em nova data na igreja, imprimir novos convites e remarcar junto ao local da recepção. Em meio a tudo isso há os fornecedores que são muitos em uma cerimônia de casamento. “Conseguimos a data com todos eles, os mesmos, como queríamos”, comemora. A noiva admite que ficou apreensiva com a situação, mas confiou que tudo daria certo. De tudo que envolvia o enlace, Marília e Pedro só não tinham fechado a viagem de lua de mel. “Só isso que não precisamos mudar”, comenta sobre a situação. Agora, a administradora de empresas e o fazendeiro estão planejando apenas viver este sonho em 2021, com tudo o que têm direito.