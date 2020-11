Nova Alvorada: O mais novo empreendimento da Consult

O Jardim Nova Alvorada já está ganhando forma em área localizada nas proximidades da Ingredion e a apenas cinco minutos da região central. Trata-se do mais novo empreendimento da Consult – Consultoria e Negócios Imobiliários que terá 500 casas com 41,76m² de construção em terreno de 200 m². E, esta semana, foi assinado o contrato com a Caixa Econômica Federal para a construção do primeiro módulo.

“É o primeiro contrato de Mogi Guaçu pelo novo programa de financiamento da Caixa, o Casa Verde e Amarela”, observa o diretor da Consult, Ivan Garcia. Sem esconder entusiasmo com a nova empreitada, o empresário destaca a localização do Jardim Nova Alvorada que, além da proximidade com a área central, fica em região cercada de verde.

Para Ivan, cada empreendimento escreve um capítulo na história da empresa, sendo que com o Jardim Nova Alvorada não poderia ser diferente. “É um terreno com ótima topografia e em uma área muito bonita”, acentua. O empresário pontua que as obras estão em andamento, na fase de infraestrutura que compreende redes de água, esgoto, pavimentação e energia elétrica. “Há ainda muitas famílias que não têm a casa própria e uma demanda a ser atendida pelos nossos empreendimentos que têm a chancela da empresa, que é a idealizadora de vários projetos de sucesso, sendo um deles o Jardim Paineira”, ressalta.

Lançado em dezembro de 2018, o Jardim Paineira, será entregue no primeiro trimestre de 2021, sendo que todas as 309 unidades já foram comercializadas.

ATENDIMENTO

Aliás, o sucesso do projeto das residências do Jardim Paineira será repetido no Jardim Nova Alvorada. Além disso, o terreno de 200 m² permite a ampliação do imóvel e no escritório do plantão de vendas é possível conferir algumas possibilidades.

O plantão de vendas da Consult fica à Avenida Bandeirantes, 721, onde também é possível visitar a casa modelo. E não se trata de visita virtual. Um imóvel foi construído no local, para que as futuras famílias vivenciem esta experiência de conhecer como é a residência. O horário de atendimento é de segunda sexta-feira das 9 às 17h30 e aos sábados das 9 às 12h30. E, em breve, o plantão de vendas estará em novo endereço, nas proximidades da Caixa, na Avenida dos Trabalhadores.

RENDA

Para os interessados em adquirir a casa própria, o correspondente bancário Felipe Alvarenga pede que apresentem o holerith, pois o documento possibilita simular o valor das prestações. É importante também apresentar o CPF. “A partir de uma renda familiar de R$ 2 mil é possível adquirir a casa própria”, revela, comentando que a Caixa financia 80% do imóvel, com subsídio de até R$ 21 mil. O valor é financiado em até 360 meses. Mais informações pelos telefones: (19) 99647-4039/ 3362-4100.

PROJETO

*As casas do Jardim Nova Alvorada terão 41,76m² de área construída

*Terreno de 200 m², o que permite ampliação

*São dois dormitórios, sala estar/jantar, banheiro e cozinha

*O loteamento é aberto com infraestrutura completa

*Fica a apenas cinco minutos da região central

*Uma visita virtual ao imóvel decorado pode ser feito no site www.jardimnovaalvorada.com.br

PRESTÍGIO

A assinatura do contrato do Jardim Nova Alvorada contou com a presença da superintendente executiva de varejo da Caixa, Ana Cristina Matos e do gerente geral eventual da agência local, Robson Pedroso. Eles foram recepcionados pelo diretor da Consult – Consultoria e Negócios Imobiliários, Ivan Garcia e o representante da empresa, Ivan Ricardo de Oliveira.

Casa Verde e Amarela, o novo programa da Caixa

Da Redação

O Programa Casa Verde e Amarela, do MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional), vai facilitar o acesso da população à moradia digna, garantindo mais qualidade de vida. A partir de medidas que darão mais eficiência à aplicação dos recursos, a meta é atender 1,6 milhão de famílias de baixa renda com o financiamento habitacional até 2024, um incremento de 350 mil. Isso será possível com a redução na taxa de juros para a menor da história do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e mudanças na remuneração do agente financeiro.