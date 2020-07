Nova Onda tem nova identidade visual

Da Redação

A Nova Onda tem como meta inovar e trazer novidades para sua audiência. E faz isso há 31 anos. Por isso, mesmo diante de momentos difíceis vividos nessa pandemia decidiu mostrar que é possível enfrentar o cenário e apresentar um novo posicionamento de marca.

Tudo começa pela identidade visual, mais moderna e ao mesmo tempo em sintonia com elementos tradicionais do mundo da música e do rádio. Apresentamos nesse mês de julho de 2020 uma marca autêntica e fácil de ser identificada pelos ouvintes, e até pela concorrência. Porque a Nova Onda é assim, uma emissora de rádio que traz as últimas novidades no segmento pop/rock/dance do planeta sem jamais deixar de lado os grandes clássicos do flashback – essa também é a nossa praia.

Fala para o mundo por meio das redes sociais, rompendo fronteiras e limites, mas não perde seu vínculo com a região através de um jornalismo atuante, da prestação de serviço à população, de uma relação cada vez mais próxima e de credibilidade com o comércio local. Assim está sendo durante a pandemia da Covid-19, na qual a Nova Onda escancarou seus canais de comunicação, para que a audiência pudesse ouvir os comerciantes e as autoridades de saúde. Levantou a bandeira da abertura consciente do comércio em defesa da saúde e dos empregos, segundo o diretor da emissora, Alexandre Bueno.

Ao acrescentar ao seu slogan “Vai passar. Na sua frequência”, a Nova Onda não apenas motiva seus ouvintes durante a difícil quarentena, mas mostra que é possível continuar acreditando em dias melhores, com dicas e experiências de artistas, profissionais das mais diversas áreas e dos comunicadores da emissora que, literalmente, vestiram a camisa e adotaram o posicionamento de um veículo de comunicação de massa que se preocupa com a saúde e acredita que as atividades serão retomadas com segurança, para que o novo normal, seja lá como ele for, tenha um pouco do “nosso novo”. “Esse mesmo novo que faz da Nova Onda uma rádio que se posiciona, que entretém, que provoca, que informa e que é parte da vida diária de milhares de pessoas”, afirma Alexandre Bueno.

Uma responsa e tanto, mas que a Nova Onda adora ter há mais de três décadas e que não há vontade de parar tão cedo. Afinal, ainda há muita coisa para contar e viver.