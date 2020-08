Nova vítima registra B.O. contra ‘contador’

O escritório em questão está sendo investigado pela Polícia Civil, que abriu inquérito

Oito dias após a primeira vítima do dono de escritório de contabilidade, R.J.N, de 29 anos, localizado no Jardim Centenário, dar parte contra ele na Polícia Civil pelo crime de estelionato, e três dias após o caso ser divulgado pela Gazeta, uma nova vítima compareceu a Central de Polícia Judiciária (CPJ) para relatar que foi alvo do mesmo esquema criminoso praticado pelo suposto contador que já foi liberado após cumprir prisão temporária.

A nova vítima relatou que desde 2015 efetuava o pagamento de guias de tributos fiscais enviadas por R.J.N, sendo que no último dia 3 descobriu que as guias eram falsificadas e que o dinheiro estava sendo desviado para uma conta bancária ligada ao estelionatário. A vítima também relatou que no período de setembro de 2015 a agosto de 2020 pagou boletos com valores não atualizados que ultrapassam R$ 98 mil.

Vale lembrar que da primeira vítima, R.J.N teria desviado R$ 350 mil falsificando guias do Simples Nacional. Além disso, a Polícia Civil constatou que ele praticou mais de 50 crimes de estelionato usando a profissão que exerce sem formação.

R.J.N irá responder a processo criminal e se for condenado pelo crime de estelionato ficará sujeito a uma pena de prisão que varia de 1 a 5 anos de prisão, a qual pode ser aumentada em até 2/3 em virtude da expressiva quantidade de crimes de estelionato. A Polícia Civil orienta as pessoas jurídicas da cidade a consultarem suas empresas na Receita Federal e procurarem a CPJ para elaboração de Boletim de Ocorrência em caso de irregularidade.