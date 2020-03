Novo coronavírus: Mogi Mirim tem cinco casos suspeitos

Outras duas suspeitas já foram descartadas; todos os suspeitos estão estáveis e em isolamento domiciliar

Por meio da Secretaria de Relações Institucionais, a Prefeitura de Mogi Mirim atualizou as informações sobre os casos suspeitos de coronavírus, reforçou que não há casos confirmados e informou sobre as medidas da área de saúde. O município registrou sete casos suspeitos, sendo que dois já foram descartados, conforme o informado na tarde de ontem (13) pela Vigilância em Saúde. E, apesar de não haver confirmações, ações estão sendo realizas para evitar que a contaminação aconteça.

Foi criada a Comissão de Contingenciamento formada por profissionais da área da saúde e representantes do Poder Público que deu início a criação de áreas específicas de isolamento para pacientes com as chamadas síndromes gripais, entre elas, o Covid-19. “Serão áreas que estarão inicialmente na Santa Casa de Mogi Mirim e no Hospital 22 de Outubro. Outras áreas também estão sendo estudadas, caso haja aumento da demanda”, traz a nota.

Seguindo ao protocolo da OMS (Organização Mundial da Saúde), a Prefeitura também cancelará eventos públicos em que haja grande aglomeração de pessoas. O primeiro deles será a abertura do JOMM (Jogos Municipais de Mogi Mirim) que aconteceria hoje (14), no Ginásio Wilson Fernandes de Barros.

A Secretaria de Relações Institucionais atentou que a Secretaria da Saúde reafirma que as unidades (públicas e privadas) estão preparadas para orientar pacientes que apresentem os sintomas e fazer a triagem seguindo os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

ITAPIRA

Em Itapira também foi adotado plano de contingência. Além das instruções básicas de higienização de mãos e ações que evitam a transmissão do vírus, o documento traz também os protocolos de atendimento para casos suspeitos da doença. Entre as orientações estão que as pessoas com suspeita de infecção evitem ir ao pronto-socorro e entrem em contato com o posto de saúde. “Essa é uma medida indicada para evitar a proliferação do vírus, visto que prontos socorros possuem grande concentração de pessoas já com a saúde fragilizada”. A Secretaria de Saúde também realizou reunião com representantes das instituições de longa permanência para idosos, diretores de escolas municipais e estaduais e representantes de empresas.

PANDEMIA

Vale lembrar que, na última quarta-feira (11), a OMS (Organização Mundial da Saúde) classificou como pandemia o cenário da doença pelo mundo, conceito usado quando são registrados casos em todos os continentes. No Estado de São Paulo há 753 casos suspeitos e 56 confirmados na base de dados do Ministério da Saúde, que teve a última atualização na tarde de ontem (14).

Em todo o Brasil até esta mesma data havia 98 casos confirmados no Brasil, distribuídos por 13 Estados. Os municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo já registram transmissão sustentada ou comunitária do novo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. Esse tipo de transmissão ocorre quando não é mais possível saber a origem da infecção por ter se alastrado aleatoriamente.