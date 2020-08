Novo decreto: Bares são denunciados por abrirem fora do horário

No final de semana, a Guarda Civil Municipal recebeu denúncias de que bares da cidade estavam funcionando no período da noite, o que é proibido no novo decreto que começou a valer no sábado (8).

O novo decreto permite que bares e restaurantes funcionem com consumo no local, porém com regras que devem ser seguidas como o horário de abertura que é de segunda a domingo, das 11h00 as 17h00.

O comandante da GCM Adorno da Costa informou que as denúncias foram contra bares da Avenida Júlio Xavier da Silva, no Parque Cidade Nova. “Acredito que os comerciantes ainda não se atentaram ao novo horário, e com isso, nossas viaturas foram aos estabelecimentos pedir o fechamento”, explicou Adorno.

Dentro do horário permitido, os bares e restaurantes devem ficar atentos às demais regras que são receber clientes apenas em áreas abertas ou arejadas e respeitar a capacidade limitada em 40%.

Em Martinho Prado Júnior, a GCM constatou que além de estar funcionando fora do horário, dois bares também não possuíam o alvará de funcionamento. As atividades dos bares tiveram que ser encerradas e os proprietários devem procurar a SPDU (Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano) para pedir o alvará.

Outra nova regra que os donos dos estabelecimentos precisam se atentar é que o horário de funcionamento sempre será de seis horas por dia, mesmo quando a abertura for autorizada até às 22h00 pelo fato da região permanecer 14 dias na fase amarela.