Novo decreto: Missas voltam a ser suspensas

No último dia 13, as igrejas católicas foram autorizadas a voltar com a realização das missas presenciais, porém com algumas restrições.

O retorno foi divulgado em um decreto do Bispo Dom Vilar da Diocése de São João da Boa Vista, a qual Mogi Guaçu pertence.

Nesta quarta-feira (24), um novo decreto do bispo determina novamente a suspensão das missas.

De acordo com o Bispo, a igreja irá acompanhar as decisões municipais devido ao aumento no número de casos positivos do novo coronavírus.

As missas voltam a ser suspensas temporariamente a partir da próxima quinta-feira, dia 25, até o próximo dia 30, sendo que os fiéis poderão acompanhar as celebrações online.