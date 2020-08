Novo normal: Delivery de marmita minimizou o prejuízo

O Botiquim Bar e Restaurante completou 10 anos no início da pandemia: 20 de março. O local que tem foco no atendimento noturno só poderá atender até às 22 horas daqui uma semana, quando a cidade completa 14 dias na fase amarela. Regra que vale para todos os estabelecimentos do setor. Mas as portas não estarão fechadas. Pelo contrário, aos finais de semana, será servido almoço e mantido o delivery de marmita que também é ofertado durante a semana. Estes novos serviços foram adotados para minimizar o prejuízo.

Com 32 funcionários, os proprietários do local, o casal Paulo Sérgio Silva Mendes, o Paulinho, e Gilmara Aparecida da Silva, conseguiu manter o quadro com a adoção da redução de jornada. Afinal, até mesmo a dispensa exige que haja caixa para tal medida. Mas não foi o caso. “Estamos nos adaptando como todos do setor e estamos preparados, seguindo as normas”, pontua Paulinho. O fechamento noturno levou os proprietários a planejarem uma forma de manterem o funcionamento. E assim começaram com o delivery de marmita no almoço e de porções às noite. Para o proprietário, tudo está sendo questão de adaptação e não será diferente quando chegar as próximas fases.

Agora, quando se trata de faturamento, Paulinho admite que o delivery é restritivo. “É muito diferente de quando o cliente senta à mesa, pede a porção, uma bebida, um coquetel, tem a música para entreter”, exemplifica pontuando que no delivery a venda se resume àquele item. Ou seja, falta apelo para que o cliente consuma mais. E, mesmo quando houver a retomada e a permissão para abertura noturna, Paulinho acredita que haverá um boom de movimento por duas ou três semanas, porém acredita que depois virá a recessão por conta do desemprego.