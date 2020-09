Novo viaduto começa a tomar forma

Cinco meses após o início da obra, começam a serem içadas as vigas da pista de rolamento do viaduto da Avenida Emília Marchi Martini sobre a linha férrea. O serviço começou no início desta tarde e não houve necessidade de impedir o trânsito.

Na próxima quarta-feira (16) começam a serem içadas as vigas maiores que pesam 55 toneladas e têm 32 metros. Neste dia é previsto que haja necessidade de interrupção do trânsito. O serviço é realizado por dois guindastes de 220 toneladas cada.

O novo viaduto é construído ao lado do já existente e garantirá ma8ior fluidez ao trânsito da região. Estrutura idêntica está sendo feita próxima ao Sesi (Serviços Social da Indústria), entre o Jardim Novo I e II. Serão investidos mais de R$ 10 milhões do Governo Federal nas duas obras, sem a necessidade de contrapartida do município.

A Construtora Preserva Engenharia é responsável pela obra. A contratação e pagamento ficaram a cargo do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) de São Paulo, ligado ao Ministério da Infraestrutura.

O prazo de execução das obras é de 14 meses. O contrato prevê também a recuperação do viaduto existente na Avenida Emília Marchi Martini.