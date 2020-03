Número de casos de dengue salta de 350 para 425 em uma semana

A Secretaria de Saúde fez o trabalho de nebulizações nos bairros da Zona Sul, que registram casos

Esta semana, os casos confirmados de dengue em Mogi Guaçu chegaram a 425, o que representa o aumento de 125 casos em apenas uma semana. O número de notificações passou de 1.077 na semana passada para 1.272 nesta semana. O número de pessoal aguardando o resultado de exames passou de 114 para 145, neste mesmo período. A parte boa é que os casos negativos passaram de 613 para 702.

Os dados foram enviados na quinta-feira (12) pela assessoria de imprensa da Prefeitura que reforçou que Mogi Guaçu está em estado de alerta devido ao aumento no número de casos da doença em 2020. Os números são contabilizados pela VE (Vigilância Epidemiológica) e apontam que o Jardim Guaçu Mirim continua sendo a região mais afetada, com 85 confirmações da doença.

As regiões atendidas pelo Centro de Saúde e Martinho Prado Júnior são outros pontos afetados pelo mosquito com, respectivamente, 48 e 41 casos confirmados. Mogi Mirim lidera a lista de casos importados com 26 casos confirmados e 111 notificações no total.

É recomendado manter os quintais livres de objetos que acumulem água porque servem de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. É preciso ficar atento ainda aos ralos e vasos sanitários, especialmente, dos imóveis vazios.

Os sintomas da dengue são febre, dores musculares, dor no fundo dos olhos e manchas vermelhas ao longo do corpo. Ao sinal destes sintomas, o morador deve procurar imediatamente o posto de saúde mais próximo de onde mora para realizar exame.

Mogi

Os casos positivos de dengue em Mogi Mirim chegaram a 960 até quinta-feira (12), de acordo com balanço divulgado pela Vigilância em Saúde, um aumento de 260 casos em relação a última semana, quando as confirmações eram de 700 em todo o município. O número de notificações também aumentou, passando de 2.604 para 3.226. Para conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti, a Secretaria de Saúde realiza neste sábado (14), mais um mutirão de limpeza e orientação na Zona Leste.

A Zona Norte concentra o maior número de casos, 584, 134 a mais do que o último balanço, acompanhado pela Zona Leste (124), Zona Oeste (103), região central (95), Zona Sul (38) e a Zona Rural, com 16 confirmações. (CHSM com informações da Secretaria de Relações Institucionais de Mogi Mirim)