Obras estão em fase de preparo para retomada

Reinício da Avenida Brasil será reavaliado por conta de problemas no solo, pontes começam na próxima semana

A retomada da maioria dos projetos de mobilidade urbana está em fase de preparo, ou seja, mobilização do canteiro de obras que envolvem programação para mão de obra, maquinário e material. Este reinício dos serviços parados há três meses acontece duas semanas após a aprovação pela Câmara Municipal do projeto de lei que teve alteração no artigo referente a garantia do financiamento com a Caixa Econômica Federal.

O procedimento foi necessário após ter sido observado uma falha na lei que autorizou o município a emprestar os R$ 29 milhões, valor orçado para as obras. Isto porque, antes, o projeto tratava de recursos próprios e, agora, passa a constar como Fundo de Participação dos Municípios.

Passada esta etapa que paralisou as obras, a aprovação possibilita a retomada dos serviços que são gerenciados pela SOV (Secretaria de Obras e Viação) e envolvem as várias empreiteiras que executam as obras.

O financiamento abrange sete obras de mobilidade urbana: Avenida Alíbio Caveanha, Avenida Brasil, Avenida dos Trabalhadores, nova ponte na Avenida dos Trabalhadores, melhorias na ponte de ferro, nova ponte na Avenida Brasil e implementação na infraestrutura na ponte já existente nesta mesma avenida. Quando as obras foram paralisadas, apenas a construção das novas pontes e melhorias nas já existentes não havia sido iniciada.

O responsável pela SOV, Salvador Franceli, comentou que, agora, é hora de otimizar e recuperar o tempo em que as obras ficaram paradas. “Segunda-feira (24) reiniciamos o trecho Avenida dos Trabalhadores com a execução de canaleta para passagem de dutos de elétrica da iluminação pública”, comentou sobre a primeira obra a ser reiniciada. Na quinta-feira (27), a mobilização foi retomada na Avenida Alíbio Caveanha, no trecho próximo ao Batalhão da Polícia Miliar.

Quanto às pontes, o serviço deve ser iniciado na próxima semana com a retirada de algumas árvores porque estão impedindo os trabalhos de sondagem. “E, na segunda-feira, vamos conversar a respeito da Avenida Brasil para verificar o problema de terraplanagem que está tendo lá”, pontuou, explicando que não se trata de nada que vá impedir o andamento da obra.