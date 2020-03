Obras municipais seguem em andamento

GCM faz a segurança dos prédios de creches e Emef já entregues nos Residenciais Pantanal e Ypê Amarelo

Não há quarentena nas obras municipais. É o que garante o secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli, ao comentar que reformas e construções estão acontecendo, pontuando que a construção civil segue no trabalho. Um exemplo disto é a obra do corredor de ônibus que começa a receber a construção da ciclovia em um dos trechos da Avenida Alíbio Caveanha. Aliás, a nova avenida está perto de chegar ao Ypê Amarelo.

Também prosseguem os serviços de acesso à creche do Residencial Pantanal, onde a pavimentação já foi concluída e, agora, é feita a construção da calçada e a sinalização da via. “A quarentena não modificou o andamento das obras, seja de mobilidade urbana, aquelas feitas com recursos próprio ou estadual”, afirma Franceli. No entanto, ele atenta que houve uma desaceleração por conta da dispensa dos funcionários com mais de 60 anos que compõem o grupo de risco para o novo coronavírus.

Com a entrega das obras das creches e da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) dos Residenciais Pantanal e Ypê Amarelo, Franceli, conta com a GCM (Guarda Civil Municipal) para a segurança destes locais. “Todas as obras estão em andamento. Na Avenida Brasil teve um problema relacionado à drenagem decorrente de troca de solo e estamos estudando a melhor maneira de prosseguir”, esclarece.

Ainda em relação à creche, segue a reforma da unidade do Guaçu Mirim. No mesmo bairro há ainda a reforma do posto de saúde.