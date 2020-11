Operação Piracema: Pesca de espécies nativas está proibida

No último domingo (1º), a Polícia Militar Ambiental deu início à Operação Piracema que será realizada até o dia 28 de fevereiro. Neste período, a pesca de espécies nativas fica proibida de ser praticada em diversos pontos em defesa da reprodução natural dos peixes. De acordo com a PMA, o que passa a valer é a Instrução Normativa Ibama n° 25 de 2009, que proíbe a pesca para todas as categorias e modalidades conforme previsto em seu artigo 3°. Cabe ressaltar que no período da Piracema a restrição é maior e a distância mínima dos locais proibidos aumenta, como por exemplo, das corredeiras que passa de 200 metros para 1500 metros à montante ou à jusante.

O 1º Pelotão da 7ª Companhia da Polícia Militar Ambiental, a qual Mogi Guaçu pertence, é o responsável por realizar as fiscalizações no Rio Mogi Guaçu e o comandante da Cia, tenente Ivo Fabiano Morais, explicou que no período da piracema ainda é permitido fazer a pesca, no entanto, apenas de peixes não nativos e com cota máxima de 10 kg para pesca amadora, com vara simples (caniço). “Vale orientar que se a pesca for em rios não é admitido o uso de embarcação”, pontou Morais.

O comandante esclareceu que entre as espécies da fauna nativa proibidas de serem capturadas estão Corimbata, Piau, Traíra, Dourado, Cascudo, Lambari, Piapara, entre outras. “Já para as espécies que não são provenientes da bacia do Paraná, como Corvina, Tilápia, Tucunaré, Zoiudo, Carpa, entre outras têm pesca permitida, na quantidade máxima de 10 kg por pescador amador”, explicou Morais. Quem desrespeitar as normas previstas para o período da Piracema será multado, sendo que o valor inicial da infração é de R$ 700 com acréscimo de R$ 20 para cada quilo de pescado capturado. Além disso, a pessoa responderá por crime ambiental nos termos da Lei Federal n° 9605/98.