Oposição acusa Prefeitura de usar UPA

Anúncio da reabertura da unidade do Jardim Santa Marta no dia 15 de outubro repercutiu na Câmara Municipal

Os vereadores da oposição estavam afiados na sessão da última segunda-feira (14), quando o principal assunto debatido entre eles foi a reabertura da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Santa Marta. Na semana passada, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Comunicação Social, informou que a unidade será reaberta no dia 15 de outubro. Por isso, está em andamento processo licitatório para a contratação dos profissionais que irão atuar no local.

A UPA está sem atendimento desde 2014, sendo que a Prefeitura deu vários prazos para a retomada dos atendimentos, mas nenhum deles foi concretizado. A UPA do Jardim Santa Marta foi inaugurada em 2012, mas em fevereiro de 2014 um vendaval destelhou o imóvel, quando os atendimentos foram transferidos para o Jardim Novo II, no PPA (Posto de Pronto Atendimento). A reforma foi cobrada por moradores e vereadores, porque o local ficou dois anos sem nenhuma melhoria. A reforma foi iniciada em abril de 2016 e concluída em junho de 2017. Mas, apesar disso, seguiu fechada voltando a gerar cobranças, inclusive na Câmara.

O município também perdeu a verba de custeio da unidade que era repassada pelo Ministério da Saúde no valor de R$ 175 mil por não cumprir o prazo para o retorno da unidade ao prédio de origem. Desde então, a cobrança para o retorno dos atendimento no Jardim Santa Marta só veio aumentando. A Prefeitura chegou a prometer a reabertura para março e depois para abril desse ano e esse foi um dos destaques do discurso do vereador Guilherme de Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia (Cidadania). “Espero que eles cumpram desta vez com a palavra dada, porque a população daquela região espera há anos a reabertura. Uma promessa que o prefeito fez em sua campanha à reeleição em 2016, quando prometeu a reabertura em dezembro daquele ano e nada aconteceu. Espero que cumpram a palavra”, destacou.

Já os vereador Jéferson Luís da Silva e Natalino Tony Silva, ambos do PSDB, subiram o tom e acusaram a Prefeitura de usar a UPA como projeto eleitoral, uma vez que o vice-prefeito Daniel Rossi (PL) é pré-candidato do grupo de situação. Para Natalino, a gestão pública deve ser voltada para a população e não para atender aos interesses próprios. “Agora, em véspera de eleição, estão fazendo obras e obras que poderiam ter feito antes. Obra em véspera de eleição é eleitoreira e no caso da UPA não cumpriram os prazos dados. A UPA ficará para o próximo prefeito resolver, porque tenho certeza que irão fazer apenas um paliativo somente para poder liberar agora em véspera de eleição”, criticou.

Jéferson Luís observou que desde o início do ano a justificativa da Prefeitura era de que o município não dispunha de recursos para a reabertura da UPA do Jardim Santa Marta. Mesmo assim, dois prazos foram dados para a retomada dos serviços e não cumpridos. “A UPA não é mérito de ninguém. São mais de seis anos de unidade fechada. No orçamento de 2021 não foram destinados recursos para a UPA e irá prejudicar e muito o próximo prefeito. Não inaugurou até agora porque a desculpa era de que não tinha dinheiro, mas na véspera de eleição vai inaugurar, vai embora e deixar a conta para o próximo prefeito”, ressaltou.

O vereador Luciano Firmino Vieira, o Luciano da Saúde (PL), lembrou que a UPA não foi aberta no início do ano por conta da pandemia, pois a unidade foi credenciada como hospital de campanha. Para ele, a reabertura atende aos pedidos dos vereadores, que há anos vêm fazendo a cobrança. “O prefeito sempre argumentou a dificuldade financeira, depois teve a pandemia e o hospital de campanha. Agora, colocou-se uma data para reabertura e não deixa de ser uma resposta a um pedido que nós, vereadores, sempre fizemos. Não é momento de olhar para a questão política, mas, sim, para o povo”. A Gazeta entrou em contato com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, mas não houve retorno sobre as críticas feitas na Câmara.