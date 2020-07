Paciente não consegue cirurgia emergencial

Secretaria de Saúde justifica que a suspensão de cirurgia eletivas atende normas do Ministério da Saúde

A costureira Deise Fernandes Moraes Valdambrini, 37 anos, já perdeu as contas de quantas vezes buscou atendido na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no Jardim Novo II, nas últimas semanas. Ela tem sentido fortes dores abdominais e procura atendimento para amenizar o sofrimento. Em abril, Deise precisou pagar consulta com um ginecologista por conta das unidades de saúde estarem com os atendimentos suspensos devido ao novo coronavírus. Fez exames e o médico avaliou que seu caso é cirúrgico, quando informou que a cirurgia de histerectomia custaria em torno de R$ 16 mil. “Meu útero está dobrado de tamanho e tenho infecção nas trompas e ovários. Tive que pagar consulta particular porque estava com muita dor. Fiz ultrassom e deu problema sério no útero e caso de cirurgia, mas não tenho condições de pagar”, ressaltou.

Com o encaminhamento do médico e exames em mãos, Deise procurou atendimento na unidade básica do Ypê Pinheiro, pois mora no Jardim São José. Lá, a médica deu atendimento e confirmou o diagnóstico do profissional anterior: caso cirúrgico emergencial. Nos documentos, a profissional cita histerectomia, que é a remoção do útero através de uma incisão abdominal baixa.

Para surpresa de Deise e familiares, o pedido de cirurgia foi negado pela Secretaria de Saúde. “Não é que quero fazer a cirurgia, mas eu sinto muita dor. Tenho ido todos os dias na UPA e tenho tido hemorragia e eles não dão nem previsão”, lamentou Deise.

A empresária Maria José Siste tentou ajudar a funcionária, mas observou que falta empatia por parte da Secretaria de Saúde. Ela confirmou que Deise sente dores fortes e que está com os laudos e exames em mãos que justifiquem a cirurgia. Maria José chegou a falar por telefone com a secretária de Saúde, Clara Alice Franco de Almeida Carvalho, mas sem sucesso. “Liguei para a Clara e ela foi muito indelicada ao telefone questionando o motivo de eu ter ligado no lugar da minha funcionária. Eu expliquei que tenho, sim, todo direito de ajudá-la a requerer algo que é do direito dela”, comentou.

Maria José também chegou a ligar no gabinete do prefeito Walter Caveanha (PTB) e após esperar alguns dias recebeu a informação de que esse tipo de cirurgia só será feito após a pandemia. “Olha, eu entendo a situação da pandemia, mas ela está com dor e nada está sendo feito”.

A Gazeta buscou informações junto à Secretaria de Saúde sobre o caso de Deise. Mas a informação é de que as cirurgias eletivas estão suspensas. “A Secretaria de Saúde informa que a suspensão de cirurgias eletivas está de acordo com normas do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado. Está seguindo essa orientação”, respondeu a Secretaria de Comunicação Social.

Alguns municípios, como Mogi Mirim e São Paulo, já anunciaram que irão retomar as cirurgias eletivas. Na cidade vizinha, foram retomadas as de baixa complexidade e que não requer uso de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). “As eletivas de baixas complexidade são realizadas com, no máximo, 24 horas de internação. Agora, nos casos emergenciais, independente da especialidade, também são realizadas”, confirmou a Secretaria de Relações Institucionais de Mogi Mirim.