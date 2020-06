Pagamento do IPTU começa a vencer a partir do dia 15

Todos os carnês foram entregues pelos Correios e os vencimentos começam na próxima semana

Após uma única prorrogação de prazo, o vencimento do pagamento da cota única com desconto ou primeira parcela do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e da Taxa de Coleta de Resíduos se encerra nos dias 15, 16, 17 e 18 de junho. Anteriormente, o pagamento estava fixado para os dias 15 a 18 de maio. A mudança ocorreu por causa da pandemia do novo coronavírus. Pelo novo calendário, a última parcela poderá ser paga até o dia 20 de dezembro, permanecendo inalteradas as datas de pagamento a partir da terceira parcela.

De acordo com a Prefeitura, os carnês já foram entregues em toda a cidade pelos Correios e, mesmo com o prazo impresso com data anterior no boleto, a recomendação é que o contribuinte siga o novo calendário de pagamento. No site da Prefeitura (mogiguacu.sp.gov.br) pode ser solicitada a segunda via do imposto para a realização do pagamento. O imposto pode ser pago diretamente nos bancos, exceto no Sicredi, que não é conveniado. Os munícipes que têm impostos atrasados devem ir até o Paço Municipal para solicitar um boleto.

A previsão da Secretaria da Fazenda é arrecadar R$ 21.536.452,69 milhões com o IPTU e com a taxa de coleta. A Prefeitura vai manter o desconto habitualmente concedido aos contribuintes que efetuarem a quitação do carnê integral no vencimento da primeira parcela. Esse desconto será de 8%.

A data de vencimento do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), que tem como fato gerador a prestação de serviços constante de valor fixo e da Taxa de Licença, é no dia 20 de julho. Fica suspensa a emissão pela Prefeitura de avisos e cobranças, autuações e respectivas notificações, protestos judiciais e/ou ajuizamento de execuções fiscais até 30 de junho, ressalvando os créditos que possam vir a ser alcançados pela decadência e prescrição nesse período.

Ainda de acordo com o decreto assinado pelo prefeito Walter Caveanha (PTB), fica prorrogado por 90 dias o prazo de validade das certidões de regularidade fiscal, exceto para certidões positivas, já emitidas e válidas até o dia 30 de maio. (JD com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura).