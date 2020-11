Pandemia põe fim aos eventos do Natal Luz

A pandemia do novo coronavírus também alterou toda a programação natalina que era realizada pela Acimg (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu) em parceria com a Prefeitura. Não haverá nenhum dos eventos do tradicional Natal Luz que concentrava as atividades no Parque dos Ingás, com a realização de shows, túnel de luzes e presépio. Tudo para evitar aglomeração, uma das principais recomendações para conter a Covid-19.

A Prefeitura ainda estuda se haverá montagem da árvore de Natal no Parque dos Ingás e se fará a iluminação da ponte de ferro. Por sua vez, a Acimg já iniciou a decoração natalina que será feita nas praças centrais (Padre Armani, Recanto e Cândido Rondon) e nos postes da região central. No entanto, não haverá a Parada de Natal, evento que marcava a chegada do Papai Noel à Praça Rui Barbosa, o Recanto. Portanto, o Bom Velhinho não estará recepcionando as crianças, como é habitual. A ideia é manter a temática do Natal, mas evitando atividades que gerem aglomeração.

O superintendente da Acimg (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu), Adenilson Junior dos Reis, lembra que o horário de abertura especial das lojas, habitualmente realizada no final de ano, será decidido depois de 16 de novembro. “Estamos esperando a definição do Plano São Paulo, porque estamos na Fase Amarela que permite o funcionamento por 10 horas, se passarmos para a Fase Verde poderemos abrir 12 horas”, justifica.

PESQUISA

Apesar disto, a Acimg se antecipou e está realizando pesquisa junto aos associados perguntando qual o melhor horário para o final de ano. Foram dadas duas opções, ou seja, das 9 às 21 horas ou das 10 às 22 horas, sendo ambas contando com o avanço do Município para a Fase Verde.

“O patronal (sindicato) não tem oposição quanto a estes horários, mas apenas o dia 8 de dezembro depende de o sindicato fazer acordo. Se até lá não tiver convenção, neste dia, que é feriado municipal, estaremos fechados”, detalha. Nesta data é comemorado o dia da Padroeira de Mogi Guaçu: Nossa Senhora da Conceição.

Quanto à perspectiva de vendas, Adenilson atenta que não é possível prever como será por causa deste ano atípico. “Vemos a recuperação de alguns setores e esperamos que a situação da pandemia esteja mais amenizada e que os comércios possam fazer a venda com tranquilidade, sem aglomeração. E que recuperem um pouco do que foi perdido durante este ano”, estima.