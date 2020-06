Para autorizados: Corredores de produtos não essenciais devem ser isolados

Os serviços considerados essenciais que podem permanecer abertos durante a quarentena precisam ficar atentos as regras que devem seguir de acordo com cada fase do isolamento social.

Desta vez, o novo decreto municipal estabelece que os serviços essenciais como supermercados e lojas de magazine, por exemplo, só vendam produtos alimentícios, de limpeza e de higiene.

Isso significa que um estabelecimento que também tem corredores de brinquedos, roupas, calçados e outros acessórios, deve isolar essas áreas para restringir o acesso e o consumo dos clientes a estes produtos não essenciais.

Os corredores e a venda de bebidas alcóolicas podem ser mantidos ao consumidor porque as bebidas se enquadram nos produtos alimentícios.

O descumprimento da nova regra pode gerar uma multa de R$ 1.440 ao proprietário do local. Com relação ao horário de funcionamento, o novo decreto permite que os serviços essenciais cumpram seus horários normalmente.

Fiscais da Vigilância Sanitária (Visa) seguem trabalhando na fiscalização de cada nova regra para garantir o cumprimento do decreto municipal.

Bares e beers

Os bares e os beers de Mogi Guaçu também estão sendo fiscalizados pela Vigilância Sanitária. De acordo com o decreto municipal, estes estabelecimentos só estão autorizados a trabalhar de portas fechadas, ou seja, no sistema drive thru e com delivery.

Na noite desta quarta-feira (24), a vigilância, a Guarda Civil Municipal e fiscais da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, estiveram em bares e beers da Zona Sul da cidade.

Um bar que estava aberto e com clientes foi multado em R$ 1.440. As fiscalizações continuarão no período noturno dos próximos dias.