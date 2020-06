Paróquias se unem para celebração do Corpus Christi

Nesta quinta-feira (11) é comemorado o Corpus Christi, data considerada um dos mais importantes para a Igreja Católica porque celebra o mistério da Eucaristia. Trata-se da festa religiosa em que habitualmente as ruas são adornadas com tapetes coloridos feitos em serragem e com desenhos de símbolos da igreja por onde passa o Santíssimo. Este ano, devido a pandemia, não haverá procissão. A celebração será transmitida pelas redes sociais.

Por aqui, as paróquias de dividiram em grupos. Na Matriz de Imaculada Conceição a celebração acontecerá às 9 horas, sendo concelebrada pelos padres João Paulo, Tito, Ramiro, Roberto, Denilso e Michel. Estes religiosos representam as paróquias de Imaculada Conceição, Santo Antônio, Nossa Senhora da Luz, São José Operário e Santa Tereza D´Ávila.

Depois da celebração, cada padre fará o que estão chamando de passeio com Jesus pelas principais ruas de suas paróquias. Portanto, não haverá procissão com a participação de fiéis. Há paróquia que optará, por exemplo, por levar o Santíssimo em carro aberto. Este é o caso da Paróquia de Imaculada Conceição que passará pela Santa Casa, Casa de Acolhida, Escola Maria Diva e, do alto do morro no Jardim Serra Dourada, abençoará a cidade.

“Dia 13 também retornaremos às celebrações com restrição de 30% da capacidade das igrejas. Estamos aqui treinando a equipe”. Pessoas com mais idade e crianças com menos de 12 devem permanecer em casa, rezar por facebook ou youtube”“, atentou o padre João Paulo Ferreira Ielo.

FESTA DA EUCARISTIA

O Corpus Christi é celebrado anualmente 60 dias depois da Páscoa, sempre na quinta-feira seguinte ao Domingo da Santíssima Trindade. Trata-se de uma expressão em latim que significa “Corpo de Cristo”.