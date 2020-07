Parque do Estado I: GCM localiza carros roubados

Na manhã deste domingo (19), a Guarda Civil Municipal localizou carros roubados em uma casa, na Rua Afrodísio de Souza Mendes, no Parque do Estado I.

Os GCMs Lucas e Gisele foram até o endereço após receberem denúncia que dava conta de que uma caminhonete Chevrolet/S10 preta, produto de roubo em Limeira, no último dia 13, estava no terreno que pertence à residência.

Quando os GCMs chegaram ao local conseguiram visualizar o veículo com as características do carro roubado. Porém, não foi possível ver a placa e uma moradora da casa, que foi chamada, permitiu a entrada deles no terreno.

Os GCMs pesquisaram a placa da caminhonete e o sistema apontou como sendo de um Crevrolet/Celta que não tinha registro ou alerta de roubo ou furto. Em seguida, os GCMs pesquisaram o chassi da caminhonete e constataram que ela havia sido roubada em Limeira no último dia 13, conforme dizia a denúncia.

Dentro do terreno, também foram encontrados mais três veículos, sendo a carcaça de um VW/Gol branco que foi roubado em Itapira, um Fiat/Uno Vivace branco que estava com alerta de roubo e um Gol cinza de Mogi Mirim que estava com os documentos em ordem e foi liberado. Na casa, ainda havia peças de um Celta.

Um lavador, de 38 anos, se identificou como sendo o responsável pelos veículos e disse que comprou a S10 por R$ 40 mil e o Uno por R$ 30 mil, sendo que pagou metade do valor e estava esperando receber os documentos dos veículos para pagar o restante que faltava.

Quanto ao Gol branco que estava em seu quintal, o homem disse que pertence ao dono do imóvel que é alugado. Ele também alegou que as peças do Celta que foram encontradas em sua casa são de um carro que ele desmontou para vender a um ferro velho.

Os carros, com exceção do Gol cinza, foram apreendidos. Na Central de Polícia Judiciária (CPJ), o lavador foi autuado em flagrante pelo crime de receptação, sendo que ele foi liberado após pagar uma fiança de R$ 1,045.