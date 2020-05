Parque Guainco: Homem é preso com arma de fogo e munição

Na noite da última segunda-feira (11), a equipe da Força Tática da Polícia Militar formada pelos sargento Fontes e cabos Montefusco, Sá e Ramalho apreenderam uma garrucha oxidada calibre 38, duas munições intactas do mesmo calibre e um veículo GM/Vectra de cor preta, no Parque Guainco.

A equipe estava em patrulhamento pelo bairro quando se deparou com o veículo GM/Vectra de cor preto parado próximo a uma residência, na Rua Arlindo Cândido Teixeira. Os ocupantes do carro, dois homens e uma mulher que estava na direção se incomodaram com a presença da viatura da PM e por esse motivo foram abordados.

Com o passageiro da frente, um homem, de 25 anos, os policiais encontraram uma munição calibre 38 que estava intacta no bolso da blusa dele. Em seguida, o homem confessou que no interior do carro havia uma arma de fogo do tipo garrucha próximo ao banco. Ele também informou que a arma estava municiada em prontas condições de uso. No entanto, ele não assumiu a propriedade da arma que foi localizada e apreendida.

A equipe também realizou busca pessoal nos outros dois ocupantes do veículo, sendo que nada mais de irregular foi encontrado.

Todos foram conduzidos até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o abordado, de 19 anos, assumiu a propriedade da arma de fogo e ficou preso à disposição da Justiça, enquanto que os outros dois foram liberados.