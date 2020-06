Partidos querem Carlos Nelson como pré-candidato

Líderes partidários defendem a candidatura à reeleição de Carlos Nelson

Da Redação

Na manhã desta sexta-feira (12), representantes dos partidos que fazem parte da base de sustentação do governo Carlos Nelson Bueno se reuniram para declarar apoio à pré-candidatura do prefeito à reeleição. No encontro restrito apenas à imprensa e respeitando as regras sanitárias, Flavia Rossi, vice-presidente do PSDB, Thiago Toledo, presidente do Democratas (DEM), e Gerson Rossi Junior, presidente do Cidadania, defenderam a manutenção do que consideram ser um governo austero e que recuperou a cidade tanto economicamente quanto na credibilidade junto à população. “Estamos somando forças e após essa reunião vamos conversar com Carlos Nelson, para que ele saiba que os três partidos estão fechados e certos de que somente ele pode continuar o trabalho que resgatou Mogi Mirim da situação em que estava”, afirmou Flávia Rossi.

O DEM também reforçou a necessidade se unir em torno de um nome que alie a experiência e a visão administrativa arrojada para o desenvolvimento da cidade. “Conversamos com o grupo e definimos que Mogi Mirim não pode retroceder. A qualidade de gestor público do Carlos Nelson Bueno o coloca como único neste momento capaz de continuar com o trabalho que vem sendo feito na cidade, mesmo em tempos de pandemia”, reforçou Thiago Toledo.

O presidente do Cidadania, Gerson Rossi Junior, também vereador na Câmara, aproveitou o momento para, não somente declarar seu apoio à pré-candidatura de Carlos Nelson, como também para destacar a relação sadia que o prefeito tem estabelecido com a Câmara nesses mais de três anos e meio de governo. “Sempre houve respeito à instituição, sem problemas com a Câmara. O Executivo soube dialogar, rever ações se necessário e manteve uma relação saudável com o Legislativo. A experiência do gestor conta muito nesses momentos”, declarou Gerson.

A ideia foi defendida por Flávia Rossi, que fez questão de acrescentar que o trabalho articulado e respeitoso entre Executivo, Legislativo e Judiciário deu a segurança necessária para que a cidade se desenvolva sendo respeitada por todos. Por essas e outras razões, os três líderes partidários entraram em consenso em torno do nome de Carlos Nelson Bueno como pré-candidato do grupo à Prefeitura com o apoio de 9 vereadores na Câmara e reafirmaram que outras siglas também podem se juntar a eles. “Outros grupos estão entendendo a força dessa Administração e a necessidade de continuidade de um trabalho que vem sendo bem feito e aprovado pela população. Mais partidos devem apoiar essa ideia”, adiantou Thiago Toledo. Quanto à definição do pré-candidato a vice-prefeito, os três líderes partidários foram unânimes em dizer que o assunto ainda deverá ser tratado mais adiante, mas que provavelmente saíra das fileiras do DEM ou do Cidadania. O resultado da reunião será levado ao conhecimento do prefeito Carlos Nelson.