Pastor Elias assume Cultura e Ivens retorna para a Câmara

Pastor Elias assume Secretaria de Cultura, enquanto Ivens volta a ocupar uma cadeira no Legislativo

O prefeito Walter Caveanha (PTB) decidiu nomear o então vereador Elias dos Santos, o Pastor Elias (PL), como secretário de Cultura. O cargo estava vago desde a morte do ex-secretário da Pasta, Luiz Carlos Ferreira, ocorrida no dia 22 fevereiro. Por conta do convite, Pastor Elias decidiu se licenciar do cargo de vereador e assume a nova função em substituição à secretária interina Mariana Martini, que é titular da Promoção Social.

Com a saída de Pastor Elias, o ex-vereador Ivens Chiarelli (PTB) passará a ocupar a cadeira no Legislativo, a partir da próxima segunda-feira (8), quando devem ocorrer os trâmites burocráticos. Ivens já exerceu função no Legislativo guaçuano durante quatro mandatos. Além de ocupar uma cadeira, Ivens também assume a liderança do prefeito Walter Caveanha na Câmara. O chefe do Executivo estava sem liderança há dois anos.

À Gazeta, Pastor Elias disse que aceitou o convite feito pelo prefeito e confirmou que não tem intenção de disputar as eleições de outubro, o que fez com que ele assumisse o novo compromisso. “Eu entrei na política em 2012 e gostei muito. Senti que tive uma aprovação, pois fui reeleito em 2016. Mas nesse último ano me senti mais desgastado, principalmente com relação as redes sociais. As cobranças dos filhos, familiares aumentaram e, por isso, eu já tinha decidido que não seria mais candidato”, comentou ao ressaltar que assumir a Secretaria de Cultura será um desafio. “Foi me oferecido a Cultura e eu aceitei. Gosto de Cultura, gosto de música e vai dar tudo certo”.

Ivens Chiarelli também conversou com a Gazeta e ressaltou que terá um papel fundamental para desempenhar no retorno ao Legislativo. Para ele, o papel de conciliador será primordial. “A meta é manter a harmonia na Casa e esse vai ser o principal desafio. A gente precisa ouvir os vereadores. Assumo o cargo mais maduro, mais conciliador e mais centrado. E teremos muito diálogo com a oposição, pois esse vai ser meu papel”, comentou ao destacar que aceitou a missão dada pelo prefeito. “Não esperava essa missão nessa altura do campeonato, mas recebi o convite com muita alegria e a gente vai para somar”.

Vale lembrar que, nos últimos quatro anos, Ivens exerceu o cargo de diretor do CEGEP (Centro Educacional Guaçuano) “Governador Mario Covas”. A Secretaria de Comunicação da Prefeitura divulgou uma nota sobre a nomeação de Pastor Elias na tarde desta sexta-feira (5) e desejou sucesso ao novo secretário. “O prefeito desejou sucesso a Elias dos Santos, que tem como missão gerir a pasta, que teve suas atividades suspensas em virtude da pandemia do coronavírus”.