Pastor Elias desiste de assumir Secretaria de Cultura

O vereador Elias dos Santos, o Pastor Elias (PL), desistiu de assumir a Secretaria de Cultura de Mogi Guaçu. A sua nomeação como secretário municipal foi publicada no sábado (6) no jornal que traz os atos oficiais do município. À Gazeta, o vereador disse que a repercussão foi maior do que ele esperada e, por isso, decidiu não assumir o cargo de secretário. Ele também citou que tem vínculo empregatício com uma empresa da cidade e isso poderia gerar problema futuro. “Tenho vínculo empregatício com uma empresa e não gostaria e ter meu nome exposto, pois poderia ser cobrado. Não quero passar por isso porque sempre fui muito transparente”, comentou Pastor Elias que ressaltou que também foi cobrado por seus eleitores. “Os eleitores me querem na Câmara”.

De acordo com o vereador, sua posição na Câmara não muda porque nem chegou a apresentar o pedido de afastamento. Por isso, irá participar da sessão desta segunda-feira (8) normalmente. “Vou cumprir com o meu mandato até 31 de dezembro, sem faltar, sem ir embora antes da sessão terminar nem pegando atestado. Vou honrar meus votos até o final”, reforçou ao confirmar que não irá se candidatar nas eleições de outubro. “Não irei mais”.

Pastor Elias disse que no sábado (6) conversou com o prefeito Walter Caveanha (PTB) e informou que não assumiria o cargo de secretário de Cultura. “Houve uma precipitação da Prefeitura, pois acho que deveriam ter esperado eu sair da Câmara primeiro antes de publicar a nomeação. Mas falei com o prefeito e ele respeitou minha decisão”. O vereador do PL disse que, além da cobrança dos eleitores e da repercussão negativa, também enfrentou pressão política após o anúncio de que seria secretário municipal. Ele preferiu não citar quais pressões, mas ressaltou que, infelizmente, elas são comuns no meio político. “Já sabia que teria uma certa rejeição em assumir a Secretaria de Cultura, mas não da maneira que foi. Hoje tudo o que trata-se do Poder Público ganha um tom maior, além da pressão política que também existe”.

Na tarde da última sexta-feira (5), a Secretaria de Comunicação emitiu uma nota informando que o prefeito Walter Caveanha decidiu nomear Pastor Elias como secretário de Cultura. O cargo estava vago desde a morte do ex-secretário da Pasta, Luiz Carlos Ferreira, ocorrida no dia 22 fevereiro. Neste dia também foi anunciado que o ex-vereador Ivens Chiarelli (PTB) passaria a ocupar a cadeira no Legislativo. Além de ocupar uma cadeira, Ivens também assumiria a liderança do prefeito na Câmara.

À Gazeta, Ivens disse que está tranquilo com a decisão do Pastor Elias em não pedir sua licença da Câmara. “Ele é o titular da cadeira e, se ele entendeu dessa forma, eu entendo. Ele está no direito dele. Torço para que ele continue firme”, comentou ao ressaltar que continua à disposição do grupo. “Vejo com naturalidade o que ocorreu. Hoje não deu certo, mas quem sabe amanhã”, finalizou.

A Prefeitura ainda não se pronunciou sobre o caso.