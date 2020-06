Foi sepultada nesta segunda-feira (22), no Cemitério Santo Antônio, Isete de Cássia Arruda Simões que na manhã do último dia 12 foi atropelada na Avenida dos Trabalhadores por uma motocicleta no momento em que tentava atravessar a via.

Isete foi socorrida até a Santa Casa e ficou 10 dias internada em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na noite deste domingo (21).