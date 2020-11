Pedidos de Coligações:Juiz eleitoral pede retirada de propagandas de rede social

A semana começou movimentada. Candidatos e suas coligações tiveram de suspender vídeos que circulavam na internet. Segundo o Ministério Público eleitoral e o juiz eleitoral, eles infringiam as regras da publicidade em campanha. Nesta terça-feira (10) foram protocoladas duas denúncias pelo candidato a prefeito Rodrigo Falsetti (Cidadania) contra o também candidato Marçal (Solidariedade). Trata-se de um vídeo divulgado em redes sociais pela coligação de Marçal sobre matéria jornalística da Gazeta em que o prefeito Walter Cavenha (PTB) analisa o processo eleitoral e admite que de seu grupo político se formaram duas lideranças que disputam a Prefeitura, sendo o próprio Rodrigo e o também candidato Daniel Rossi (PL). Rodrigo pede a retirada do vídeo e o processo está aguardando decisão.

Já na nesta segunda-feira (10), o juiz eleitoral Paulo Rogério Malvezzi emitiu outra sentença sobre denúncia de publicação indevida nas redes sociais. A denúncia partiu dos candidatos a prefeito e a vice, Daniel Rossi e Dr. Denis (PTB), da coligação Avançar com Experiência contra o candidato a prefeito Marçal (Solidariedade).

O juiz determinou que a coligação “Mais por você, Mais por Mogi Guaçu” retire imediatamente das redes sociais o vídeo de conteúdo ofensivo, atribuindo supostamente crimes cometidos por familiares de um dos candidatos. O promotor eleitoral Rodrigo Cambiaghi Lourenço argumenta que, mesmo que as denúncias sejam verdadeiras, as publicações configuram propaganda eleitoral negativa indevida, porque trazem informações cujo objetivo é denegrir a imagem de Dr. Denis e Daniel perante o eleitorado, de modo a gerar desconfiança e perda de votos.

Denegrir alguém para motivar os eleitores a não votarem no candidato deve ser reconhecido como ilícito eleitoral, concluiu o promotor. Segundo o juiz, a denúncia, mesmo que verdadeira, aparentemente não diz respeito aos candidatos representantes, mas à esposa de um deles (Clara Alice Franco de Almeida Carvalho). E, sem qualquer base ou provas, ou suposto desvio de dinheiro na área da saúde.

Por isso, o juiz determinou a exclusão das publicações em todas as redes sociais em que tenham sido postadas, em todos os níveis de privacidade, sob pena crime de desobediência, bem como imposição de multa diária equivalente a R$ 500.

O advogado da coligação “Mais por Você, Mais por Mogi Guaçu”, João Batista Campos dos Reis, disse que foi apresentada defesa e que aguarda a decisão do juiz para a continuidade da exibição do vídeo. “Os processos existem, os fatos são reais, existe processo civil e criminal acerca dos demandados e desafio o impugnante a desmentir os fatos”, ressaltou o advogado.

Outro vídeo

A equipe de campanha do candidato a prefeito Rodrigo Falsetti retirou das redes sociais um vídeo de campanha em que o apresentador falava de pesquisa de intenção de voto. A retirada do material foi em cumprimento a uma advertência do juiz eleitoral, no último sábado (7). Na decisão, o juiz alega ter recebido denúncia de que a propaganda alegava que o candidato havia crescido nas pesquisas de intenção de voto. Diante da aproximação do dia da eleição e da possível influência na opinião pública, o juiz determinou a retirada do vídeo das redes sociais em 24 horas ou a apresentação de todo o conteúdo da referida pesquisa, para comprovação se a mesma havia sido registrada na Justiça Eleitoral.

A denúncia contra o candidato Rodrigo Falsetti foi feita pela coligação “Avançar com Experiência”, do também candidato a prefeito, Daniel Rossi. A coligação argumenta que o objetivo da peça publicitária foi de induzir o eleitorado ao erro, minorando a capacidade de disputa dos demais candidatos ao cargo de prefeito, para se caracterizar com merecedor do denominado voto útil.

Lembrando que a divulgação de pesquisa eleitoral não está proibida. Mas deve estar registrada na Justiça Eleitoral e informar o período de realização da coleta de dados; a margem de erro; o número de entrevistas; o nome da entidade ou da empresa que realizou a pesquisa e se for o caso, de quem a contratou. E o vídeo hora denunciado não apresentava nenhum desses requisitos. Em resposta à sentença, Rodrigo alegou que “a decisão do juiz faz parte do processo democrático e quando o nosso jurídico também entende que algum material produzido por outra coligação possa ser interpretado de forma diferente, a gente também toma as providências”, argumentou.