Penitenciária Feminina: Visitas são retomadas

Neste sábado (7) e domingo (8), as visitas presenciais na Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu serão retomadas de forma gradual e com restrições que visam diminuir o risco de contaminação do novo coronavírus. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), o retorno faz parte da 3ª fase do projeto Conexão Familiar, que nos últimos meses possibilitou que detentos e detentas de presídios paulistas se comunicassem com seus familiares por e-mails e visitas virtuais devido à pandemia. As visitas presenciais voltarão a acontecer na maioria dos presídios, pois ainda existem ações judiciais que impedem a retomada em algumas regiões, sendo que o governo paulista anunciou que por meio da Procuradoria Geral do Estado (PGE) tem trabalhado para reverter essas decisões. Das 39 unidades prisionais subordinadas à Coordenadoria das Unidades Prisionais da Região Central (CRC), a retomada acontecerá, por enquanto, em 24, incluindo a penitenciária feminina de Mogi Guaçu.

Neste fim de semana, as visitas acontecerão somente nos pavilhões pares e com limitação de uma pessoa por presa e somente pelo período de duas horas. Poderão entrar visitantes de 18 a 59 anos, o que significa que crianças, idosos, gestantes e pessoas com sintomas gripais estão proibidos de realizar visitas. Ainda segundo a SAP, as visitas íntimas seguem suspensas e contato físico não será permitido, a fim de evitar a disseminação da Covid-19.

A diretora da penitenciária feminina de Mogi Guaçu, Daniele de Freitas Melo, informou que ao longo desses 10 meses de pandemia, a unidade tomou medidas sanitárias eficazes em prol da segurança das reeducandas e dos servidores e que, agora, a retomada contará com novos protocolos. Entre o uso obrigatório de máscara por parte das presas e dos visitantes que também terão a temperatura e saturação de oxigênio medidas antes de entrar na unidade. “As medidas para a visitação apresentadas pela SAP foram submetidas à análise e aprovadas pelo Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo”, frisou Daniele. A diretoria da unidade enfatizou que a pandemia ainda não acabou, mas que o contato presencial das detentas com a família é de extrema importância. “Sabemos que atravessamos um momento difícil, mas esta nova etapa é muito importante porque o contato e convívio com os familiares tranquiliza esse público e auxilia no processo de ressocialização”, pontou.