Eleitores esquecem número de candidatos e provocam fila

A temperatura subiu não só referente ao clima, o período da tarde começou com o os ânimos exaltados e alguns eleitores tumultuaram algumas seções.

Segundo o chefe do Cartório Eleitoral, Hugo Ornelas, os eleitores esquecem o número do seu candidato e ficam perdidos na hora de votar, sendo que no momento que está na cabine não pode receber qualquer tipo de ajuda.

O chefe do cartório eleitoral explica que na escola e na porta das seções tem lista com o nome e número de todos os candidatos e pede que o eleitor consulte antes de entrar na sala para votar. Isso evita fica e contrariedades.

Troca de urna

Uma urna precisou ser troca na Escola Estadual João Pessoa Maschietto, no Jardim Itamaraty, na Zona Sul de Mogi Guaçu.

O chefe do cartório eleitoral explicou que a urna travou e, que segundo ele, com possibilidades de acontecer, por isso estão reservadas na sede do cartório urnas reservas para trocas.

Neste caso, a urna foi trocada, e os dados da votação do período da manhã não foi perdido, o cartão de memória da urna que travou foi transferido para a nova urna.