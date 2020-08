Perfil: Quem é o eleitor de Mogi Guaçu?

Estatísticas do Tribunal Regional Eleitoral revelam o perfil do eleitorado de todo o país; Mogi Guaçu está com 117.152 eleitores

No dia 15 de novembro desse ano, os eleitores vão às urnas votar e escolher os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos 5.568 municípios do país pelos próximos quatro anos. Mas quem são estes eleitores? Qual o perfil deles?

O site do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo traz a atualização das estatísticas do eleitorado e mostra que Mogi Guaçu está com um eleitorado predominantemente feminino e com o ensino médio completo. Houve uma melhora nesse último quesito se comparar com os dados de 2018, quando a maioria dos eleitores sequer tinha concluído o ensino médio.

O eleitorado de Mogi Guaçu cresceu. Nas eleições municipais de 2016, o eleitorado da cidade era composto por 111.313 eleitores, tendo um acréscimo em 2018, nas eleições gerais, quando 113.319 eleitores estavam aptos para votar. Agora, em 2020, são 117.152 eleitores que poderão escolher seus representantes. Segundo informações do Cartório Eleitoral, o número de eleitores é maior, pois muitos não conseguiram regularizar seus títulos até o prazo final, que era maio. Por conta da pandemia, muita gente deixou para a última hora e acabou não conseguindo a regularização do documento.

O Cartório Eleitoral trabalhava no cadastro biométrico de todos os eleitores, mas o processo foi prejudicado por conta da pandemia e a utilização da biometria acabou sendo suspensa nas eleições desse ano pelo Tribunal Superior Eleitoral. Do total de eleitores, 96.386 (82,27%) fizeram o cadastro da biometria e 20.766 (17,73%) não atenderam ao chamado da Justiça Eleitoral.

FAIXA ETÁRIA

Mulheres são maioria entre o eleitorado da cidade

Nas eleições deste ano, um dos principais desafios de todos os candidatos aos cargos públicos vai além de conquistar o voto do eleitor. O candidato terá de convencê-lo a ir às urnas votar tamanha a descrença que muitos eleitores estão na política nacional. E somado a isso tem a pandemia do novo coronavírus, que ainda deixa incerto como estará o cenário em novembro.

No caso de Mogi Guaçu, os candidatos vão ter que mirar suas campanhas num público mais maduro e que está atento às mudanças na política e aos fatos que permeiam o assunto. O principal eleitorado guaçuano está concentrado na faixa etária entre 45 e 59 anos. Ele corresponde a 25,62% de todo o eleitorado local, o que representa exatamente 30.019 eleitores aptos a votar. Vale ressaltar que no geral, a maioria do eleitorado de Mogi Guaçu é feminina. Somente as mulheres são responsáveis por 51,6% dos eleitores na cidade. Já os homens ficam com 48,4% do eleitorado.

E se a análise do perfil do eleitorado de Mogi Guaçu se concentrar nos extremos o equilíbrio é notório. Na ponta de cima, os eleitores mais jovens com idade entre 16 e 20 anos somam um total de 4.825 cidadãos aptos a votar. O número dos eleitores mais jovens é menor se comparado com os com idade entre 70 e 79 anos: 7.508. Porém, vale ressaltar que os eleitores com idade entre 16 e 17 anos e aqueles com mais de 70 anos não são obrigados a votar. O trabalho dos propensos candidatos a convencer quem não é obrigado a votar não tem surtido muito feito. O número é baixo desde as últimas eleições. Só para exemplificar. Em 2020, 16 eleitores com 16 anos aparecem nas estatísticas e outros 296 com 17 anos poderão participar do pleito do dia 15 de novembro.

A segunda faixa etária que mais predomina no eleitorado guaçuano é entre 35 a 44 anos. São 24.323 eleitores, enquanto que a terceira colocação fica para os que têm idade entre 25 a 34 anos, com 23.341.

GRAU DE INSTRUÇÃO

Maioria de eleitores de Mogi Guaçu têm ensino médio

Até julho, Mogi Guaçu soma 117.152 eleitores aptos a votar. Deste número, 2,41% do eleitorado é analfabeto e sequer sabe ler e escrever, o que corresponde a 2.825 pessoas, sendo que as mulheres lideram este triste ranking de analfabetismo. Já o eleitorado que não frequentou a escola, mas sabe apenas ler e escrever é maior chegando a 3,22% de eleitores, correspondendo a 3.967 pessoas.

O maior eleitorado com grau de instrução é observado no ensino médio completo, ou seja, eleitores que concluíram o ensino regular. Neste item, encontra-se 33,58% do eleitorado de Mogi Guaçu, o que resultado em 39.336 pessoas. Nesse quesito houve uma melhora se compararmos com as estatísticas do eleitorado de 2018. Naquela época, o maior número de eleitores estava no fundamental incompleto, que ainda tem um percentual alto: 23,6% do eleitorado de 2020, quando 27.649 eleitores não concluíram o 9º ano (antiga 8ª série do 1º grau).

O eleitorado registrado nas estatísticas do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo compreende eleitores adultos – acima dos 18 anos – que não concluíram os estudos no ensino fundamental, por isso, é tido como incompleto. Ou seja, está fora da idade escolar correspondente. Por outro lado, a melhora na escolaridade pode ser atribuída ao Ensino de Jovens e Adultos, que tem despertado o interesse dos adultos que ainda sonham em terminar os estudos.

A faixa do eleitorado que possui ensino superior completo ainda é baixa e atinge 13,59% dos eleitores, sendo 15.919. Nesse item, também houve um crescimento se comparado com os dados das eleições de 2018. À época, 7.278 pessoas tinham o 3º grau concluído. Segundo os dados desse ano, as mulheres superam os homens. São 8.953 eleitoras com ensino superior completo e 6.966 homens com diploma de graduação em faculdades.