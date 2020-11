Período da tarde: Rodrigo e Coronel Costa votam

Outros dois candidatos a prefeito optaram por votar no período da tarde. Pela manhã, a Gazeta acompanhou a votação de quatro candidatos ao Executivo e, agora, à tarde outros dois votaram.

Às 14h, o candidato Rodrigo Falsetti (Cidadadia) chegou para votar na Feg (Fundação Educacional Guaçuana) acompanhado da esposa e da filha. Conversou com a reportagem da Gazeta na porta da escola alegando estar confiante no resultado. Na subida do corredor até sua seção eleitoral, cumprimentou eleitores e tirou fotos. “A campanha foi feita com uma equipe de vereadores que vestiu a camisa, nesses 45 dias, e com esperança grande e sentimos que a população acreditou nas nossas propostas e está nas mãos de Deus, o que Ele decidir para o futuro da cidade nós vamos aceitar. Mas temos certeza que sairemos vitoriosos dessa eleição”.

O último candidato a votar foi o Coronel Costa (PRTB), ele mora em frente à escola municipal Marina Aparecida Rogério Pashoalotti, no Jardim Guaçuano. O candidato já tinha ido mais cedo cumprimentar eleitores e retornou para votar acompanhado do filho. A escola estava praticamente vazia por volta das 15h. Na frente dos portões de entrada um policial militar e quatro fiscais e partido. “Vão ser uma surpresa para todo mundo. O número de pessoas que estão indecisas, anulando voto é muito grande e temos que esperar realmente a abertura das urnas. Estamos com a expectativa que a população vai realmente querer a renovação em Mogi Guaçu”.