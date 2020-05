Período de quarentena favorece reforma do Centro Cultural

A pintura externa do prédio do Centro Cultural está sendo feita, além de vários serviços internos

Quem passa pela Avenida dos Trabalhadores pode observar que foi iniciada a pintura externa do Centro Cultural. A melhoria faz parte da reforma do local que foi iniciada há dois meses e será custeada com recursos do FID (Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos) da Secretaria de Justiça e Cidadania. Toda a reforma está orçada em pouco mais de R$ 1 milhão.

Os trabalhos estão centrados na área interna do Centro Cultural, aproveitando o período de quarentena, portanto, sem atividades no local com aulas na Emia (Escola Municipal de Iniciação Artística) e atendimento na Biblioteca Municipal João XXIII. Com isto, o andamento do serviço ganha ritmo para que, quando houver o retorno das atividades, ao menos a parte interna esteja com os serviços bastante adiantados.

“Estão se aprofundando na parte de revestimento de paredes, pintura interna, que está quase pronta, falta apenas pintura das estruturas metálicas, para depois entrarmos na fase de piso”, detalhou o secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli.

A parte externa inclui também a relocação do alambrado, medida prevista após a construção da pista de caminhada que corta o canteiro central da Avenida dos Trabalhadores e avançou alguns metros sobre a área do Centro Cultural.

O projeto de reforma do imóvel abrange a recuperação de alambrado, adequação das rampas de acesso e a conclusão do projeto de combate a incêndio. Mas a melhoria mais aguardada é a instalação de 20 aparelhos de ar condicionado no Teatro Tupec. “Já está pronto para receber o ar condicionado”, afirma o responsável pela SOV.