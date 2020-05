Pesquisa apontará impactos da pandemia no mercado de trabalho

Danilo reforçou que as entrevistas estão sendo por telefone por conta da pandemia

Quantificar as pessoas com sintomas de Covid-19 e os impactos da pandemia no mercado de trabalho são os objetivos da nova pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A Pnad Covid começou na última segunda-feira (4) e é uma versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, em parceria com o Ministério da Saúde. A pesquisa é feita por telefone.

Cerca de 2 mil agentes do IBGE já começaram a telefonar para 193,6 mil domicílios distribuídos em 3.364 municípios de todos os estados do país. Em Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Estiva Gerbi, Itapira e Santo Antônio de Posse é realizada pelo escritório regional do IBGE em Mogi Mirim.

O coordenador de área Danilo Bossarino explica que, neste momento de pandemia, as pesquisas estão sendo realizadas por telefone e alguns problemas têm sido enfrentados porque nem todos são respectivos ao trabalho. “A receptividade tem sido média porque há pessoas que atendem bem e outras que não querem nem saber de falar”, comenta observando que são feitas 14 entrevistas por semana.

Para definir a amostra da nova pesquisa, o IBGE utilizou a base de 211 mil domicílios que participaram da PNAD Contínua no primeiro trimestre de 2019 e selecionou aqueles com número de telefone cadastrado. As entrevistas duram, aproximadamente, 10 minutos e os moradores que receberem o telefonema podem confirmar a identidade dos agentes de coleta por meio do site Respondendo ao IBGE ou do telefone 0800 721 8181, informando matrícula, RG ou CPF do entrevistador.

Os primeiros resultados têm divulgação prevista ainda este mês. A pesquisa vai estimar a quantidade de pessoas que tiveram algum dos sintomas de Covid-19, como febre, tosse, dificuldade de respirar, falta de paladar e olfato, fadiga, náusea e coriza.

A Pnad Covid também vai acompanhar as mudanças no mercado de trabalho neste período de pandemia, abordando questões sobre a prática de home office, os motivos que impediram a busca por emprego e os rendimentos obtidos pelas famílias.