Pesquisa Eleitoral: Dados não devem induzir o eleitor

Você sabe a diferença entre enquete e pesquisa eleitoral? As enquetes são levantamentos de opinião que não utilizam métodos científicos. Como o chefe do Cartório Eleitoral de Mogi Guaçu, Hugo Ornelas exemplificou, um candidato, na maioria das vezes, em uma enquete sempre será bem votado na sua família, o que não significa a totalidade da intenção de votos da cidade. Por isso, as sondagens e enquetes são proibidas pela Justiça Eleitoral.

Segundo a Justiça Eleitoral, as empresas responsáveis por divulgação de pesquisa fraudulenta ou sem registro podem ser multadas no valor de R$ 53.205,00 a R$ 106.410,00. Isso porque, a divulgação de pesquisa fraudulenta se constitui crime e o responsável ainda pode ser punido com pena de seis meses a um ano de detenção. Um órgão de imprensa que repassa ou publica tal pesquisa pratica a desinformação e também pode ser punido.

Já as pesquisas eleitorais registradas são diferentes, porque seguem parâmetros estatísticos e seus realizadores são obrigados a registrá-las no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais. Um sistema eletrônico de consulta pública, basta acessar: www.tse.jus.br/eleicoes/pesquisa-eleitorais.

Para fazer uma pesquisa, a empresa não precisa de autorização. Ela só precisa de autorização após tabular os dados e tiver o objetivo de divulgar.

Aí, a Justiça Eleitoral vai verificar e fiscalizar quem contratou a pesquisa, o CPF, CNPJ, o valor e origem do dinheiro, a metodologia, o período de realização, o tipo de questionário, o nome do estatístico e indicação onde será realizado. Só depois de analisar esses quesitos, a Justiça concede o registro e o direito à publicação.

O chefe do Cartório explica que após a realização da pesquisa, as empresas registram e só podem publicá-la passados cinco dias. Acostumado com as eleições, Ornelas faz um alerta para o eleitor. Porque, na teoria, o eleitor acredita que a pesquisa carrega força e que vai ‘desperdiçar’ o seu voto se não agir de acordo com o resultado da sondagem. “O que não é verdade. A pesquisa não deve ser vista assim. O eleitor deve pesquisar a vida pregressa do candidato e o plano de governo para o município”.

Segundo ele, esses devem ser os dois pilares para uma boa escolha, afinal, a pesquisa traz uma projeção de intenção, uma amostra.

Autofinanciamento

Em Mogi Guaçu, duas empresas registraram pesquisa de intenção de votos.

A empresa Augusto da S. Rocha/AR7 Pesquisa de Opinião e Consultoria Estatística gastou R$ 3 mil para fazer pesquisa sobre intenção de voto para o cargo a prefeito, ouvindo 400 pessoas em 16 bairros da cidade. A empresa Polo Pesquisas e Assessoria gastou R$ 12 mil para também pesquisar a intenção de votos ao cargo de prefeito. Nesse caso, foram ouvidas 440 pessoas.

Elas não foram contratadas por nenhum candidato ou órgão de imprensa. Segundo apresentado à Justiça Eleitoral, elas se autofinanciaram, ou seja, realizaram a pesquisa por vontade própria.