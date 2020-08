Plano SP: Prefeitura decide seguir na fase amarela

Estado anuncia que região volta para fase laranja, mas Caveanha mantém decreto com abertura por 8 horas

Mogi Guaçu será mantida na fase amarela do Plano São Paulo e com o horário previsto na nova etapa anunciada no meio da semana, que prevê abertura do comércio em geral por oito horas e de restaurantes e similares até às 22 horas. Com isto, vale o decreto que foi publicado neste sábado (22) pelo jornal que traz os atos oficiais e já divulgado pela assessoria de imprensa da Prefeitura.

A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (21) algumas horas depois do anúncio do Governo do Estado de que a região de São João da Boa Vista retornaria à fase laranja. A justificativa é de que foi notada piora acima da média nas taxas de casos, internações e mortes de pacientes com coronavírus. O mesmo ocorreu na região de Marília. Vale lembrar que na fase laranja é proibido o atendimento presencial em bares, restaurantes, salões de beleza, academias e espaços culturais. E o Governo do Estado anunciou que a medida vale por ao menos duas semanas.

“A Prefeitura de Mogi Guaçu informa que dados técnicos dão segurança para o município manter a publicação do decreto para este sábado, 22, o mesmo que já foi divulgado em nossos canais oficiais”, trouxe a informação divulgada pela assessoria de imprensa. Mais detalhes da decisão não foram elencados pela Administração Municipal.

O Governo do Estado avaliou a classificação desta semana como a melhor desde o lançamento do Plano São Paulo, há 80 dias. Isto porque, pela primeira vez, não há regiões na fase vermelha e os 645 municípios paulistas podem permitir a reabertura com restrições do atendimento presencial em comércios e serviços não essenciais. “Naturalmente, há ainda restrições preventivas. Mas são bons sinais que indicam que a epidemia em São Paulo está em declínio e o Estado começa a sair do platô. Esses bons sinais nos fortalecem no enfrentamento à pandemia, mas devem ser registrados com muita prudência, cautela e atenção”, declarou o vice-governador, Rodrigo Garcia.

NOVA ETAPA

Pela nova etapa, na qual Mogi Guaçu será mantida, há autorização para que todas as atividades permitidas na fase amarela do Plano São Paulo possam funcionar por oito horas diárias em estabelecimentos comerciais e de serviço. Até então, eram permitidas seis horas diárias.

A Administração Municipal decidiu que bares, restaurantes e lanchonetes poderão escolher entre estas faixas de horário de funcionamento: das 11 às 19 horas, das 10 às 14 horas e das 16 às 20 horas ou das 14 às 22 horas. É necessário preencher o anexo do decreto disponível pela Acimg (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu), sendo obrigatória a impressão e fixação do mesmo no acesso ao estabelecimento.

Para efeito de fiscalização, o protocolo gerado no preenchimento deste formulário será remetido à Vigilância Sanitária. Os estabelecimentos que desrespeitarem o horário de funcionamento correm o risco de serem autuados dentro das leis vigentes.

Nova etapa da fase amarela

HORÁRIOS

– Comércio em geral, imobiliárias, escritórios, concessionárias e loja de vendas de veículos: das 10 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e das 8 às 14 horas, aos sábados;

– Shoppings centers: das 13 às 21 horas, de segunda a sábado, e do meio-dia às 20 horas, aos domingos;

– Lanchonetes, restaurantes, bares, beers e padarias, com horário de funcionamento (para consumo no local) das 11 às 19 horas ou das 10 às 14 horas e das 16 às 20 horas ou das 14 às 22 horas;

– Hotéis: fica permitida a entrada de hóspedes no setor hoteleiro, devendo os mesmos seguir as orientações sanitárias obrigatórias;

– Autoescolas/CFC são indicados como comércio em geral, devendo seguir as determinações do protocolo do Detran;

– Salões de estética, beleza, barbeiros e similares: das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, e das 8 às 14 horas, aos sábados, exceto aquelas que se encontram instaladas em shopping center, que deverão seguir o horário deste empreendimento;

– Academias de esportes de todas as modalidades, centros de ginástica e similares: das 6 às 10 horas e das 17 às 21horas, de segunda a sexta-feira, e das 7 às 13 horas, aos sábados, exceto aquelas que se encontram instaladas em shopping center, que deverão seguir o horário do estabelecimento;

– Serviços de educação não regulada e cursos livres (escolas de dança, de idiomas, informáticas e congêneres): das 7 às 11 horas e das 17 às 21 horas, de segunda a sexta-feira, e das 7 às 13 horas, aos sábados;

– Atividades de automobilismo estão liberadas, sendo obrigatório o cumprimento fiel e rigoroso das medidas de segurança, restrição de público nas corridas e, protocolos estabelecidos pela Confederação Brasileira de Automobilismo.