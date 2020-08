Plantas ornamentais são furtadas de canteiros

Plantadas a cerca de 15 dias nos canteiros da Avenida Lanzi Lanzi Bueno, no Jardim Novo I, plantas estão sendo furtadas. Já foi observado o furto de oito palmeiras rabo de raposa e de várias exorias. Como são plantas ornamentais, as espécies foram compradas para esta finalidade e, portanto, não são cultivadas pela Saama (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente), que é a responsável pelo plantio.

A engenheira da Saama, Vera Ramalho explica que, 99% das palmeiras têm chance de morrer porque são espécies que exigem cuidado no plantio e a chance de perda é ainda maior no caso do replantio. “Conforme tentam retirar a planta, por ser plantada fundo, ela é chacoalhada e estragam a muda”, comenta. Ela pede que a população colabore e acione a GCM (Guarda Civil Municipal) ao observar estes furtos, anote a placa do veículo e informe às autoridades.

As palmeiras furtadas serão substituídas, assim como as exorias. E não é a primeira vez que a Saama enfrenta este tipo de problema. O mesmo já aconteceu nos canteiros da Avenida Presidente Tancredo Neves, no Jardim Igaçaba. “E me lembro do mesmo episódio quando colocamos as floreiras na Rua Chico de Paula”, acrescenta Vera.

A GCM se prontificou a fazer rondas e auxiliar na fiscalização visando prevenir futuras ações de vândalos. O telefone da GCM é o 153.