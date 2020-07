PM é baleado durante perseguição a assaltantes

Um roubo a residência em Mogi Guaçu, na noite desta terça-feira (21) terminou com uma perseguição policial em Mogi Mirim e um policial militar baleado.

A ocorrência começou no bairro rural do Itaqui, onde uma família foi rendida e assaltada por cinco homens que renderam pai e filho no momento em que eles entravam em casa. Os criminosos fugiram do imóvel levando diversos objetos das vítimas, além de um carro; um VW/Voyage.

Pouco tempo depois, o carro roubado foi visto pela Polícia Militar, no Parque da Imprensa. Os ocupantes do veículo levantaram suspeita nos policiais que ainda não sabiam que o Voyage era de uma família que havia acabado de ser roubada.

A viatura se aproximou do carro e o condutor fugiu em alta velocidade. A perseguição se estendeu até a Avenida Brasil, onde os criminosos andaram na contramão, e seguiram sentido ao bairro Linda Chaib. No trajeto, um dos ocupantes do veículo, que estava no banco traseiro, sacou uma arma de fogo e fez disparos contra a viatura da PM.

O policial Guimarães, que conduzia a viatura, foi atingido no braço e foi socorrido até UPA (Unidade de Pronto Atendimento), de onde foi transferido para a Santa Casa para ficar em observação.

O Voyage roubado em Mogi Guaçu foi abandonado pelos criminosos na Rua José Vaz de Camargo, no Linda Chaib. No interior do carro foram encontradas três armas de fogo e munições de calibre 38 e 9 milímetros que foram apreendidas.

Fotos: Cláudio H. Felício – Portal Cidade de Mogi Mirim