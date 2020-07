Polícia Militar: 1ª Companhia tem novo comandante

Capitão Cruz avaliou que os índices criminais de Mogi Guaçu são controlados

A 1ª Companhia do 26º Batalhão da Polícia Militar de Mogi Guaçu tem um novo comandante: Edson Francisco da Cruz, o capitão Cruz, que desde o último dia 17 está no posto que até então era ocupado pelo capitão Eduardo Jorge Marques, que foi movimentado para a seção de planejamento e operações do Batalhão. Capitão Cruz é da cidade de Descalvado e em 2008 se formou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em São Paulo. Atuou como comandante de pelotão na 1ª Companhia da PM da cidade de São Carlos, região a qual sua cidade pertence, durante 11 anos e após receber uma promoção na carreira, optou por vir para Mogi Guaçu por ser o município mais próximo de Descalvado, onde ele reside com a família. Nos primeiros dias à frente da Companhia, o novo comandante avaliou que os índices criminais de Mogi Guaçu são controlados e enfatizou o bom trabalho feito por capitão Marques. Com isso, o comandante disse que sua linha de trabalho inicial será manter e reduzir os índices criminais da cidade. “Vou continuar na manutenção dos índices e até mesmo reduzir os números ao máximo”, completou Cruz.

Outra meta do novo comandante será estreitar os laços com a comunidade guaçuana através do Programa Vizinhança Solidária. Capitão Cruz informou que já está participando dos 32 grupos existentes na cidade para se inteirar das necessidades dos moradores. “O Vizinhança Solidária é um programa muito importante porque ninguém melhor que o morador para apontar para a polícia quais são os principais problemas enfrentados pela vizinhança”, relatou. O novo comandante também falou que irá trabalhar para dar uma atenção especial para a Zona Rural do município, que de todas que ele conhece é a mais extensa.

O primeiro passo foi fazer uma visita ao sindicato rural que abrange Mogi Guaçu e Estiva Gerbi. Agora, o comandante aguarda ser chamado para uma reunião com os representantes do sindicato para ficar por dentro das necessidades relativas à segurança dos moradores de sítios e chácaras. “Quero criar um canal de comunicação que abranja o morador mais distante da Zona Rural, para que ninguém fique desamparado”, compartilhou Cruz que ainda disse já ter conhecido o comandante Claudemir Adorno da Costa da Guarda Civil Municipal, sendo que no último domingo (28) já houve uma ação em conjunto da PM com a GCM no isolamento dos canteiros centrais do Parque Cidade Nova, na Avenida Júlio Xavier. Quanto a sua chegada a cidade para comandar uma nova companhia, Cruz ressaltou que se trata de um desafio. “É uma cidade nova, onde tenho poucos contatos, mas estou confiante e quero retribuir a confiança que me foi dada”, finalizou o novo comandante.

Operação Cavalo de Aço

O comandante da 1ª Cia informou que a PM está realizando, diariamente, em toda a cidade, a operação Cavalo de Aço que visa combater os crimes de furto e de roubo de veículos, principalmente de motos de pequenas cilindradas. Para isso, as viaturas da PM foram reprogramas para estar nas ruas, incluindo policiais em serviço extra, mas de forma voluntária.