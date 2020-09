Poupatempo reabre nesta quinta-feira

Exatas 15 unidades do Poupatempo retomam as atividades presenciais nesta quinta-feira (10), entre elas, a unidade de Mogi Guaçu. A população que precisa realizar serviços presenciais pode agendar data e horário para ser atendido. As vagas, exclusivas para serviços que não podem ser feitos de forma online, podem ser acessadas pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou no aplicativo Poupatempo Digital.

A retomada segue as diretrizes do Plano São Paulo com a adoção de medidas de prevenção e protocolos sanitários, a capacidade de atendimento está reduzida a 30% da capacidade de cada posto, priorizando serviços que necessitam da presença do cidadão para serem concluídos, como a solicitação do RG e da primeira habilitação, por exemplo.

Outros, como a solicitação da Carteira de Trabalho, seguro desemprego, licenciamento e transferência de veículo, devem ser feitos de forma remota, pela internet, também via site ou aplicativo do Poupatempo.

O acesso às unidades é permitido para quem tem horário agendado e a presença de acompanhantes é autorizada somente em casos de crianças, idosos ou pessoas com deficiência. O uso de máscaras de proteção é obrigatório, assim como a medição de temperatura e higienização das mãos com álcool em gel para acessar o ambiente.

A manutenção do distanciamento entre as pessoas foi reforçada com sinalização nos bancos de espera, marcações no chão e orientação.