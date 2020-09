PPA: Saúde garante médicos para o final de semana

Por conta da demora no atendimento, bancos foram quebrados por vândalos

Depois do problema gerado no último domingo (6) por haver apenas um médico em atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), do Jardim Novo II, a Secretaria Municipal de Saúde acertou a escala de plantão para o final de semana. Através da assessoria de imprensa, a Pasta informou que médicos deixaram o trabalho abruptamente para assumirem serviços em hospitais particulares, onde os salários são maiores.

A falta de médicos gerou atos de vandalismo que resultaram na quebra de bancos da área externa da UPA. A GCM (Guarda Civil Municipal) chegou a ser acionada. O vereador Guilherme de Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia (Cidadania) também foi ao local e apurou que havia apenas um médico que estava em atendimento de emergência, o que o impediu de atender aos demais pacientes.

“Das 9 às 14 horas, mais de 120 pessoas ficaram sem atendimento”, comentou o vereador. Ele atentou que havia crianças e idosos entre os pacientes que aguardavam e classificou a situação como desrespeitosa por entender que deveria haver dois médicos, no mínimo.

Guilherme conta que manteve contato por telefone com a secretária municipal de Saúde, Clara Alice Franco de Almeida Carvalho, e foi informado da dificuldade em contratar médicos para os plantões no pronto atendimento. “Mas não pode ficar assim porque é o único lugar que as pessoas têm para buscar atendimento”, justifica. Isto porque, o pronto-socorro do Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos” está exclusivo ao atendimento de pacientes com suspeita da Covid-19.