Pré-candidatos visitam DER e pedem agilidade em melhoria

Da Redação

Há dois anos, as melhorias na Rodovia SPI 177/342, antiga vicinal “Antonio Joaquim de Moura Andrade”, que liga Mogi Guaçu a Itapira, aguardam a publicação de um edital de licitação para dar início às obras. Foi justamente para se inteirar da situação que o pré-candidato a prefeito de Mogi Guaçu, Marçal Georges Damião (Solidariedade), reuniu-se na última segunda-feira (10) com o diretor regional do DER (Departamento de Estradas e Rodagem), o engenheiro Clayton Luiz de Souza. O encontro aconteceu na sede regional do DER, em Campinas, e contou com a presença do pré-candidato a vice-prefeito, professor Edson Domingues (Podemos), do vice-presidente do PSDB guaçuano, Mário Vedovello Neto, do presidente do Democratas de Mogi Guaçu, Luiz Carlos Rehder Filho, e do assessor especial do deputado estadual Milton Leite Filho (Democratas), Eduardo Leme da Silva.

Marçal quis conhecer detalhes do projeto funcional apresentado pelo DER para as melhorias da antiga vicinal. “Essa estrada tem importância estratégica devido à alta circulação de veículos pesados. A demora nas melhorias tem acarretado muitos transtornos para os moradores e demais pessoas que circulam naquele trecho”, lembrou Marçal.

No encontro, ele pediu agilidade na publicação do edital para que as obras possam finalmente começar. O diretor regional do DER informou que irá estudar a prioridade para acelerar a publicação do edital. Em 2018, o DER apresentou o projeto para recuperação da rodovia, incluindo pavimentação dos acostamentos, recuperação do asfalto, implantação de terceira faixa e sinalização, além de dispositivos de acesso e retorno. Tal projeto foi uma demanda pessoal do deputado estadual José Antonio Barros Munhoz (PSB).

No entanto, o início das obras está condicionado a publicação do edital. Por isso, a reunião desta semana em Campinas foi importante para pedir ao DER rapidez na parte burocrática, iniciando as melhorias o mais rápido possível.

A rodovia, que passou a pertencer ao Estado em 2014, liga a SP-352, sul do Estado de Minas Gerais, a SP-342 (Mogi Guaçu-Espírito Santo do Pinhal), o que a torna essencial para a circulação de veículos e cargas.

A reunião entre Marçal e o DER foi agendada pelo assessoria do deputado Milton Leite Filho (Democratas), que se envolveu no caso por entender a importância da obra para Mogi Guaçu e Itapira.