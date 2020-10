Preço Abusivo: Estabelecimentos são alvo de fiscais

Nesta semana, uma equipe de fiscais da Fundação Procon de São Paulo esteve em Mogi Guaçu para realizar uma série de fiscalizações em supermercados e farmácias da cidade. A ação atendeu a um pedido feito pelo Procon local, que aos longos dos últimos meses recebeu diversas reclamações de consumidores sobre a prática de preços abusivos em produtos variados. Em casos em que a irregularidade é constatada, o estabelecimento é notificado a apresentar as notas fiscais de compra do produto e, se ainda assim o preço abusivo for constatado, o estabelecimento passa a ter período de defesa antes de receber uma multa que se inicia em torno de R$ 13 mil reais.

O coordenador do Procon de Mogi Guaçu, Ronaldo José da Silva, informou que aproveitou a vinda da equipe de fiscalização e solicitou que inspeções também fossem feitas em postos de combustíveis. Isso porque, muitos estabelecimentos foram denunciados por anunciar um valor menor do litro da gasolina em seu tóten. “Muitos consumidores receberam valores mais altos para pagar após realizarem o abastecimento”, pontuou Silva ao enfatizar que os postos de combustíveis podem anunciar valores diferenciados para dias e formas de pagamentos específicas. Porém, o estabelecimento precisa anunciar estas informações de forma clara aos consumidores, o que envolve suas propagandas de valores.

O coordenador do órgão ainda disse que em um posto de combustível do Jardim Santo Antônio, a irregularidade foi constatada pelos fiscais que devem voltar ao município em novembro para novas inspeções. Vale lembrar que por conta da pandemia o Procon de Mogi Guaçu continua recebendo denúncias pelo telefone que é o 3811-7800 ou pelo aplicativo do órgão.