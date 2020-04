Prefeito de Itapira decreta toque de recolher

A medida foi anunciada na tarde da última terça-feira (7) pelo próprio prefeito José Natalino Paganini (PSDB), durante transmissão ao vivo feita pela internet. “Acabou a brincadeira, chega de piada”, disse o prefeito logo após anunciar o toque de recolher.

O decreto foi assinado pelo chefe do Executivo e publicada na quarta-feira (8), quando a medida já entrou em vigor. O toque de recolher proíbe o trânsito de pessoas nas praças e demais vias públicas de Itapira no período compreendido entre 21h00 e 06h00, todos os dias, até o fim da quarentena. A determinação vale até o dia 22 de abril, podendo ser prorrogado de acordo com a evolução da pandemia.

O prefeito de Itapira demostrou preocupação com o avanço da doença no município e disse que ficou chocado ao ver o aumento do número de pessoas pelas ruas. “Temos que salvar vidas, se não fizermos juntos, não vamos conseguir. O percentual de casos está aumentando a cada dia na cidade e poderemos chegar à curva que gera o colapso na saúde. Tenho visto muita gente pelas ruas”, comentou.

Pelo decreto, só será permitido o trânsito de pessoas que estejam no caminho casa/trabalho ou vice-versa e também para quem procura atendimento de saúde, sendo necessário comprovação em ambos casos. A fiscalização do toque ficará sob responsabilidade da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar e os que desrespeitarem a medida poderão responder criminalmente pelo ato. (JD com informações da Prefeitura de Itapira).