Prefeito Walter Caveanha assina terceiro empréstimo

O mais recente é do Banco do Brasil no valor de R$ 5 milhões para investimentos em iluminação, recape e nova feira

Desde dezembro de 2018, a Prefeitura de Mogi Guaçu conseguiu a aprovação da Câmara para quatro empréstimos. Apenas um deles já tem obras ou melhorias entregues à população. Trata-se do financiamento no valor de R$ 10 milhões do FINISA, sendo o recurso usado para a reforma e ampliação da Avenida Nico Lanzi, para a compra de quatro caminhões de lixo, para a construção do prédio do curso de medicina da Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro” e para o georreferenciamento. Desse pacote, as obras do prédio da Faculdade Municipal estão em andamento e o georreferenciamento está na fase final, mas foi paralisado por conta da pandemia do novo coronavírus.

O outro empréstimo, também aprovado em dezembro de 2018, é no valor de R$ 29 milhões com a Caixa Econômica Federal para as obras de mobilidade urbana, que tiveram início apenas nesse ano, mas estão, há um mês, paralisadas por conta de um problema envolvendo a lei que aprovou o financiamento. Do pacote de obras licitadas, apenas as das pontes nem chegaram a ser iniciadas.

O terceiro empréstimo é do Banco do Brasil, aprovado pela Câmara em agosto de 2019, e assinado essa semana pelo prefeito Walter Caveanha (PTB). Neste pacote estão previstas as seguintes melhorias: nova feira livre do Parque Cidade Nova, recape da Lotário Teixeira e Antonio Marquesi, pavimento do Jardim Tabajara e Martinho Prado, além de iluminação de seis vias e a galeria do Santa Terezinha.

Assinatura

A assinatura do contrato ocorreu, na segunda-feira (15), no auditório da Faculdade Municipal, com a presença do gerente regional de governo do Banco do Brasil, Ederson Ferreira, do prefeito, do vice-prefeito Daniel Rossi (PL), além de vereadores e secretários municipais. “Quero agradecer ao Banco do Brasil pela disponibilidade desse recurso que financiará obras importantes e necessárias. Essa é uma luta de sete anos, desde quando assumimos a Prefeitura há sete ano com um deficit orçamentário de R$ 43 milhões e com uma dívida de curto prazo de R$ 127 milhões. Trabalhamos todos esses anos para o pagamento da dívida, para o equilíbrio da máquina e com projetos que possibilitam esse momento”, disse o prefeito.

Cerca de R$ 1 milhão será para a construção de um espaço na Avenida Júlio Xavier da Silva, no Parque Cidade Nova, para abrigar a feira livre de domingo e de outras atividades que poderão ser realizadas no local. A ideia, segundo o secretário de Planejamento, Luis Henrique Bueno Cardoso, é que o novo espaço sirva de estacionamento para o comércio, empresas e serviços daquela região e de lazer aos finais de semana. “A área será demarcada para os feirantes utilizarem aos domingos, mas o pátio funcionará como estacionamento e área de lazer”, comentou com a Gazeta.

Melhorias

Cerca de R$ 943 mil serão destinados para o recapeamento das Ruas Lotário Teixeira e Antonio Marquesi. A Prefeitura reservou R$ 575 mil para a pavimentação de Ruas no Jardim Tabajara e em Martinho Prado Júnior. Cerca de R$ 828 mil serão investidos na modernização do sistema de iluminação pública na Avenida dos Trabalhadores, em Martinho Prado Júnior, na Ponte de Ferro da Avenida dos Trabalhadores, na Avenida Oscar Chiarelli, no trecho final da Avenida Nico Lanzi e na Rua Sebastião de Paula Lima. Outros R$ 800 mil serão destinados para a fase 2 das obras antienchentes da região do Santa Terezinha. Atualmente a SOV (Secretaria de Obras e Viação) trabalha em obras e melhorias naquela região. Todas essas obras dependem de licitação para que sejam executadas.

De acordo com Cardoso, a previsão é de que os projetos e toda a documentação necessária sejam enviadas para o setor de licitações ainda na próxima semana.

R$ 29 milhões- financiamento aprovado em dezembro 2018

Pavimentação, recapeamento, ciclovias, passeio e iluminação da Avenida Abílio Caveanha, onde também haverá o corredor de ônibus – R$ 2.585.810,15;

As mesmas melhorias citadas acimas, com exceção do corredor de ônibus, na Avenida Brasil – R$ 6.667,452,57;

As mesmas melhorias citadas acimas, com exceção do corredor de ônibus, na Avenida dos Trabalhadores – R$ 6.613.358,64

Construção de ponte e infraestrutura na Avenida Brasil – R$ 4.067,183,81;

Implementação na infraestrutura na ponte já existente na Avenida Brasil – R$ 2.668.844,12;

Construção de ponte e infraestrutura na Avenida dos Trabalhadores – R$ 4.553.951,91;

Implementação de infraestrutura para a ponte desta mesma avenida – R$ 2.506.034,28.

R$ 10 milhões FINISA- financiamento aprovado em dezembro 2018

Pavimentação asfáltica completa da Avenida Nico Lanzi

Compra de quatro caminhões de lixo

Construção de um prédio anexo na Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro” para uso do curso de Medicina

Georreferenciamento

R$ 5 milhões – financiamento aprovado em agosto 2019

Pavimentação

Feira livre

Bairro Tabajara (Igaçaba)

Martinho Prado Júnior

Iluminação

Sebastião de Paula Lima

Nico Lanzi

Oscar Chiarelli

Av. Trabalhadores

Ponte “Trabalhadores”

Martinho Prado Júnior

Recapeamento

Lothário Teixeira

Antonio Marquesi

Santa Terezinha

Galeria/Canal Pluvial

R$ 8 milhões- financiamento aprovado em agosto de 2019

(Ainda em análise pela instituição financeira)

Paço Municipal

Readequação elétrica, hidráulica, pintura, telefonia, informática e saguão (térreo)

Iluminação

Luiz Gonzaga de Amoedo Campos

Chácaras Alvorada

Pavimentação- novo

Chácaras Alvorada

Av. Basílio Brunherotto

Distrito Industrial Caruso

Luiz Gonzaga de Amoedo Campos

Recapeamento

Luiz Gonzaga de Amoedo Campos

Guarda Civil Municipal

Reforma “Pré Moldado”