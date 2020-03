Prefeitura altera horário de funcionamento

A Prefeitura vai alterar o horário de funcionamento a partir desta semana. Tudo para reduzir a circulação no Paço Municipal. Em portaria assinada hoje (23) ficou determinado a redução de pelo menos 50% do número de servidores no prédio, sendo autorizada a escala de plantão.

O funcionamento será de segunda, quarta e sexta-feira, das 8 às 16 horas, apenas para necessidades especiais. Haverá funcionários no Paço Municipal informando sobre quais os serviços disponíveis.

O objetivo dessa norma é evitar que ocorra aglomerações dentro das repartições, principalmente de servidores. Cada secretaria e órgão do poder público fará gestão interna para definir escala reduzida de funcionários, em caráter de plantão, ficando autorizado a manutenção do funcionamento da Administração Municipal através do sistema “home office”, em que o servidor cumpre sua jornada de trabalho em casa.

Às terças e quintas, o prédio da Prefeitura ficará fechado. “A orientação é para que a população procure a Prefeitura e demais serviços apenas em caso de extrema necessidade, uma vez que os trâmites dos processos administrativos estão suspensos, devido à pandemia do coronavírus”, traz a informação divulgada pela Secretaria de Comunicação Social.

Medidas também serão adotadas pelo Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto), onde também há setores de atendimento ao público.