Prefeitura coloca dois lotes à venda

A Prefeitura de Mogi Guaçu colocou dois terrenos à venda, sendo um na Vila Maria e outro no Jardim Paulista. A venda ocorre por meio de concorrência pública que será realizada dia 27 de abril.

O terreno da Vila Maria tem 261 metros² e está avaliado em R$ 86.130,00 e a unidade do Jardim Paulista mede 324 metros² e tem o preço de R$ 126.985,32.

O valor de cada imóvel será corrigido pela variação da Ufim (Unidade Fiscal do Município de Mogi Guaçu), até a data do pagamento. O pagamento poderá ser efetuado à vista em até 30 dias após a publicação do extrato do Termo de Compromisso de Venda e Compra ou parcelado em até 48 parcelas. As parcelas serão atualizadas mensalmente pela Ufim.

Os editais completos estão disponíveis no site da Prefeitura, no endereço www.mogiguacu.sp.gov.br, na aba licitações.